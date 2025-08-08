G4Media.ro
Acces liber pentru alpinişti pe 97 de vârfuri din Nepal pentru a…

Sursa foto: Pixabay

Acces liber pentru alpinişti pe 97 de vârfuri din Nepal pentru a atenua presiunea asupra Everestului

8 Aug

Nepalul oferă, pentru următorii doi ani, acces liber pe 97 de vârfuri himalayene izolate în încercarea de a diversifica turismul montan şi de a atenua presiunea crescândă asupra Everestului, care se confruntă, în fiecare sezon, cu supraaglomerare, risc de accidente şi o deteriorare severă a mediului înconjurător, transmite vineri agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Noile rute, situate în regiunile vestice Karnali şi Sudurpaschim, includ trasee pe vârfuri între 5.870 şi 7.132 de metri altitudine. Trei dintre ele depăşesc 7.000 de metri: Api, Api West şi Saipal.

Planul a fost aprobat, cu efect imediat, de Consiliul de Miniştri, a confirmat pentru EFE directorul Departamentului de Turism, Himal Gautam.

Anunţul vine pe fondul unor reforme ample care vizează „acoperişul lumii”. Un nou proiect de lege privind turismul, aflat în prezent în dezbaterea Parlamentului, va impune celor care doresc să cucerească Everestul să fi escaladat anterior un munte de peste 7.000 de metri, să aibă asigurare obligatorie şi să prezinte certificate medicale eliberate recent.

În 2023, când Nepalul a emis un număr record de 479 de permise de escaladă pe Everest, au fost înregistrate 17 decese.

Anul acesta au fost deja emise peste 400 de permise, iar numărul este aşteptat să depăşească 500. Începând de la 1 septembrie, taxa pentru ruta sudică va creşte de la 11.000 de dolari la 15.000 de dolari.

În aceste condiţii, Nepalul doreşte să redirecţioneze o parte din fluxul turistic către munţii săi mai puţin populari. Cele 97 de vârfuri deschise recent în mod gratuit pentru alpinişti au fost escaladate de doar 68 de alpinişti în decurs de doi ani. Permisele pentru acestea costau între 175 şi 500 de dolari.

În alte zone, permisele de alpinism au generat 5,92 milioane de dolari numai în 2024 – Everestul reprezintă 4,52 milioane de dolari, aproximativ 77% din total.

„Sperăm că această măsură va creşte numărul de vizitatori în zone îndepărtate şi va genera locuri de muncă locale”, a remarcat Gautam.

Decizia urmăreşte, de asemenea, să stimuleze dezvoltarea regiunilor izolate, cu statut socioeconomic scăzut. Cu toate acestea, accesul rămâne dificil din cauza infrastructurii precare şi a distanţei mari de parcurs.

„În pofida frumuseţii sale, puţini turişti vin aici (în zonă). Sperăm ca acest lucru să se schimbe”, a declarat pentru EFE Rajendra Lama, antreprenor în turism şi membru al Consiliului Turismului din Nepal.

Nepal are peste 3.300 de vârfuri cu altitudini de peste 5.500 de metri, cu trasee potrivite pentru drumeţii, dar şi pentru ascensiuni solicitante din punct de vedere tehnic. Dintre acestea, 461 de vârfuri sunt deschise expediţiilor comerciale, în timp ce 102 rămân neatinse.

Tags: , ,
