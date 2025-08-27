G4Media.ro
62% dintre americani susţin sancţiunile împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei, potrivit unui…

Sursa foto: Twitter / Russian Embassy in the USA

62% dintre americani susţin sancţiunile împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei, potrivit unui sondaj

27 Aug

Majoritatea americanilor susţin sancţionarea partenerilor comerciali ai Rusiei ca mijloc de a exercita presiune asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relevă un nou sondaj Reuters/Ipsos, publicat miercuri, citat de Agerpres.

Sondajul, desfăşurat timp de trei zile şi încheiat duminică, arată că 62% dintre respondenţi sprijină sancţionarea partenerilor comerciali ai Rusiei, o strategie pe care preşedintele american Donald Trump a adoptat-o parţial şi a ameninţat că o va extinde pentru a include şi China.

Rusia şi-a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022, declanşând cel mai mare conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial. Peste un milion de persoane au fost ucise sau rănite de ambele părţi, inclusiv mii de civili, în mare parte ucraineni, potrivit analiştilor.

În ultimele săptămâni, Trump a purtat o diplomaţie intensă, întâlnindu-se cu preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, dar până acum nu a reuşit să oprească conflictul, un obiectiv pe care îl promisese încă din prima zi a mandatului.

Trump, care ar fi declarat că îşi doreşte să câştige Premiul Nobel pentru Pace, a impus deja sancţiuni secundare, sub forma unui tarif de 25% împotriva Indiei, pentru că aceasta a continuat să cumpere petrol rusesc – principala sursă de finanţare a Kremlinului pentru războiul său împotriva Ucrainei -, în efortul său de a pune capăt luptelor.

Preşedintele american a ameninţat, de asemenea, că va impune taxe vamale ridicate Chinei, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, dar şi asupra Turciei, Emiratelor Arabe Unite şi altor ţări care fac comerţ cu Rusia, pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei în vederea acceptării unei încetări a focului.

Circa 76% dintre republicanii lui Trump chestionaţi în sondajul Reuters/Ipsos au spus că sprijină sancţiunile împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei ca modalitate de a opri războiul, la fel ca şi o majoritate modestă – 58% – dintre democraţi.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat în rândul a 1.022 de americani la nivel naţional şi are o marjă de eroare de trei puncte procentuale pentru toţi respondenţii. Pentru republicani şi democraţi, marja de eroare este de şase puncte procentuale.

Tags: , ,
