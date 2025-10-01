G4Media.ro
Militari americani se vor antrena în Panama, pe fondul tensiunilor din Caraibe

Foto: Canalul Panama / Sursa: pixabay.com
Cincizeci de militari americani se vor antrena în jungla din Panama în octombrie cu scopul mai ales al „consolidării securităţii regionale”, a anunţat marţi guvernul panamez, pe fondul puternicelor tensiuni dintre Statele Unite şi Venezuela, transmite AFP.

„Panama va fi scena unei operaţiuni strategice cu Cursul combinat de antrenament pentru operaţiuni în junglă”, între 9 şi 29 octombrie, a indicat Ministerul panamez al Securităţii Publice într-un comunicat.

Puşcaşii marini americani vor participa la acest antrenament în junglă alături de forţele publice din Panama, o ţară care are o forţă de poliţie, dar nu are armată.

Obiectivul „este de a îmbunătăţi interoperabilitatea, de a construi capacităţi şi de a consolida securitatea regională într-unul dintre cele mai solicitante medii de pe planetă”, a precizat ministerul.

Statele Unite au desfăşurat de câteva săptămâni nave de război şi un submarin în Marea Caraibelor, precum şi avioane de vânătoare în Puerto Rico, oficial pentru a combate traficul de droguri cu destinaţia SUA.

Administraţia Trump, care îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi guvernul său că desfăşoară o vastă organizaţie de trafic de droguri, spune că a distrus cel puţin trei ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri din Venezuela, omorând 14 persoane.

Caracas consideră desfăşurarea americană drept o „ameninţare militară”.

În aprilie, Statele Unite şi Panama au semnat un acord de cooperare care permite desfăşurarea de trupe americane în jurul Canalului Panama, o concesie semnificativă făcută Washingtonului, chiar dacă posibilitatea existenţei unor baze militare a fost exclusă.

Prezenţa trupelor americane este o problemă sensibilă în ţară. Statele Unite, după construirea Canalului Panama, inaugurat în 1914, au început în 1994 un proces de retragere a bazelor lor militare, instalate pentru a proteja calea navigabilă interoceanică, înainte de a preda administrarea canalului panamezilor în decembrie 1999.

Actuala desfăşurare navală americană în Caraibe este cea mai importantă din regiune de la invazia Panama de către SUA în decembrie 1989 pentru a-l răsturna pe dictatorul Manuel Noriega.

