200 de ecologişti, printre care şi Greta Thunberg, au blocat principala rafinărie din Norvegia, solicitând încetarea industriei petroliere şi de gaze în această ţară

Aproape 200 de militanţi ecologişti, printre care şi suedeza Greta Thunberg, au blocat luni cea mai importantă rafinărie din Norvegia pentru a solicita încetarea industriei petroliere şi de gaze în această ţară, conform organizatorilor şi poliţiei, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Militanţii Extinction Rebellion s-au aşezat pe drum, blocând accesul la rafinăria de la Mongstad, în Bergen, pe coasta sud-vestică a Norvegiei, în timp ce un grup de caiace şi bărci cu pânze bloca intrarea în port.

„Suntem aici pentru că este perfect clar că nu există viitor în petrol. Energia fosilă duce la moarte şi distrugere”, a declarat Greta Thunberg, citată într-un comunicat, adăugând că producătorii de petrol, cum ar fi Norvegia, „au mâinile pătate de sânge”.

Emiţând gaze cu efect de seră, combustibilii fosili alimentează încălzirea climatică.

Poliţia a indicat că este prezentă la faţa locului încă de ora locală 09:00 (07:00 GMT) şi monitorizează situaţia, militanţii anunţând că intenţionează să continue mişcarea de protest toată săptămâna în Norvegia printr-o serie de manifestaţii.

Rafinăria de la Mongstad este proprietatea gigantului petrolier Equinor, deţinut în majoritate de statul norvegian.

Militanţii le cer liderilor norvegieni un „plan de tranziţie de la petrol şi gaze”.

Norvegia este frecvent criticată pentru sectorul său de petrol şi gaze, materii prime pentru care este cel mai mare producător european.

Oslo reaminteşte că acest sector este o sursă de locuri de muncă şi de expertiză şi subliniază importanţa de a garanta o furnizare stabilă de energie în Europa.

Equinor a anunţat că preconizează menţinerea unei producţii de petrol stabile până în 2035 la 1,2 milioane de barili pe zi şi o producţie de gaz de 40 de miliarde de metri cubi anual.