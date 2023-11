Ziua și vizita pentru Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO și potențial candidat la alegerile prezidențiale din România: Vineri merge în Bulgaria, sâmbătă are întâlniri la Constanța cu elevi și studenți

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, își intensifică vizitele în România și în alte țări europene în tandem cu consolidarea discursului său prezidențiabil în contextul în care în 2024 au loc patru rânduri de alegeri, inclusiv prezidențiale. Cele mai recente sunt vineri, când Geoană merge în Bulgaria unde se vede cu premierul Nikolai Denkov, și sâmbătă, când vine în România pentru o serie de întâlniri cu studenți, elevi și profesori.

Vizitele oficiale în calitate de secretar general al NATO se suprapun cu ieșirile media tot mai dese pe teme interne românești, în care Mircea Geoană uzează de un discurs specific unui prezidențiabil.

Deși nu a confirmat niciodată că va candida la alegerile prezidențiale din 2024, dar nici nu a infirmat, majoritatea sondajelor de opinie din România îl plasează pe Mircea Geoană în fruntea intențiilor de vot ale românilor, în cazul în care va candida independent.

În iulie 2023, G4Media arăta că Mircea Geoană se folosește de deplasările și de ieșirile publice în calitate de secretar adjunct al NATO pentru a lansa mesaje de candidat la prezidențiale. În ultima sa vizită în România din acea perioadă, Geoană a vizitat baza de la Cincu (județul Brașov), dar s-a folosit de prilej pentru a participa la ultimele zile ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Tot acolo a declarat pentru Turnul Sfatului, în legătură cu o eventuală candidatură la prezidențiale că ”nu spun că nu sunt interesat”, aceasta fiind o primă recunoaștere că se pregătește de alegerile de anul viitor.

„Secretarul general adjunct călătorește în mod regulat pentru a reprezenta NATO, inclusiv în ultimele luni în Franța, Luxemburg, Norvegia, România și Statele Unite. Costurile de călătorie pentru vizitele oficiale sunt suportate de NATO, în timp ce călătoriile sale private sunt autofinanțate”, a declarat pentru G4Media.ro un oficial NATO.

În ultimul an, Mircea Geoană a venit în repetate rânduri în România, unde a vizitat o serie de obiective NATO, ocazii cu care a făcut și turneul discursurilor la mai multe universități din țară (București, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova). Sâmbătă Mircea Geoană va veni și în Constanța.

Acțiunile specifice unui candidat la prezidențiale au fost străvezii la Mircea Geoană încă de la sfârșitul anului 2022, atunci când a început să lanseze public mesaje despre problemele și politicile interne.

Discursul public a fost dublat de vizitele întreprinse în România, pe tot parcursul anului 2023. Spre exemplu, în iunie 2023 a fost prezent la Alba Iulia, unde a ajuns cu bicicleta de la Ciugud pe traseul Via Transilvanica. Atunci, Mircea Geoană a afirmat că s-a aflat timp de două zile în vizită în Transilvania, la Cluj-Napoca pentru TIFF şi pentru alte activităţi, iar în funcţia oficială de la NATO la baza de la Câmpia Turzii.

Recent, la finalul lunii octombrie, publicația Foreign Policy a publicat un articol de promovare a lui Mircea Geoană, camuflat sub forma unei analize care prezintă România ca fiind ”într-un punct de cotitură periculos”, sub amenințarea partidului naționalist AUR și sub amenințarea influenței Rusiei, iar în loc de concluzie autorul indică în clar soluția ca fiind actualul secretar general adjunct NATO, Mircea Geoană.

”Dar mai există încă licăriri de speranță – un sondaj recent a arătat că secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoană, este favorit să câștige președinția dacă va candida ca independent. Nu este prea târziu pentru ca momentul de cotitură al României să fie unul pozitiv”, scrie autorul articolului Maximilian Hess, bursier la Foreign Policy Research Institute.

Referitor la o posibilă candidatură la prezidențiale, surse G4Media au afirmat că Dan Voiculescu, fondatorul Antenelor, vrea să-i ofere susținere mediatică și politică secretarului general adjunct al NATO. Potrivit surselor, Voiculescu speră să țină astfel în șah PSD pentru a-și maximiza capacitatea de negociere cu partidul lui Marcel Ciolacu înainte de alegerile din 2024.

Mircea Geoană, actual adjunct al secretarului general al NATO, nu a dezmințit niciodată că ar vrea să candideze din nou la alegerile prezidențiale, ba chiar a lăsat de înțeles că ar fi interesat, după ce, în 2009, a pierdut la o diferență de doar 0,33% față de Traian Băsescu, deși era favorit în sondaje. Mai mulți analiști au considerat la vremea respectivă că momentul care a întors rezultatele a fost o vizită nocturnă la mogulul Sorin Ovidiu Vântu, cu doar câteva zile înainte de alegeri. De atunci însă, Mircea Geoană a continuat să acumuleze controverse. G4Media a făcut o trecere în revistă a celor mai importante vulnerabilități ale posibilei candidaturi a lui Mircea Geoană la alegerile din 2024, pe care o puteți citi aici.

Context

Conform unui comunicat de presă transmis de pe adresa de mail personală a lui Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO se află vineri în vizită oficială în Bulgaria. Geoană va avea o întâlnire cu prim-ministrul Nikolai Denkov, ministrul Apărării, Todor Tagarev, și Șeful Statului Major, Emil Eftimov. Cu această ocazie, el va vizita Grupul de Luptă Multinațional NATO staționat la Novo Selo, mai precizează comunicatul citat. Ulterior, Secretarul General Adjunct al NATO se va deplasa la Varna, unde va participa la discuții cu oficiali bulgari și ai NATO privind provocările de securitate din regiunea Mării Negre.

A doua zi, sâmbătă, Mircea Geoană merge la Constanța, unde va vizita Academia Forțelor Navale (AFN) „Mircea cel Bătrân” și se va întâlni cu elevii și studenții din cadrul AFN, Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” și Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța. De asemenea, secretarul general adjunct al NATO va vizita Portul Militar Constanța.