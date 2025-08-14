G4Media.ro
Colectarea gunoaielor din coșurile stradale din Mangalia a fost reluată după o…

Un angajat Polaris colectează gunoiul dintr-un coș stradal din Mangalia
Sursa foto: Radio Constanța

Colectarea gunoaielor din coșurile stradale din Mangalia a fost reluată după o pauza de 3 luni / Viceprimarul îl acuză pe primar că a vrut să suplimenteze contractul cu 100 de milioane de lei

Colectarea deșeurilor din coșurile stradale a fost reluată, astăzi, în municipiul Mangalia și în stațiunile arondate, ne-a declarat viceprimarul municipiului Mangalia, Paul Foleanu, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.
Societatea Polaris M Holding  suspendase acest serviciu luni, deoarece nu mai primise, în ultimele trei luni, comenzi de execuție din partea Primăriei, a adăugat Paul Foleanu.
Colectarea gunoaielor de la ghenele din cartiere și de la agenții economici nu a avut de suferit, deoarece este reglementată de contracte directe între cetățeni, firme și societatea Polaris.
Viceprimarul din Mangalia a mai precizat că salubrizarea a primit un buget mai mare decât cea solicitată inițial de primar, însă Radu Cristian a exploatat subiectul pentru a forța Consiliul Local să voteze o rectificare a bugetului.
“S-a dovedit că a fost o manipulare publică, o presiune făcută asupra Consiliului Local să votăm o rectificare de 100 de milioane în plus, puși din pix pe venituri de către domnul primar Radu Cristian. Presiunea a încetat, deoarece ieri a fost ședința de Consiliu și s-a respins acea rectificare. Și începând cu astăzi, a transmis o adresă societății Polaris să reia colectarea gunoiului de pe domeniul public, din oraș și stațiuni”, a declarat Paul Foleanu, viceprimarul municipiului Mangalia.
Întrebat dacă se așteaptă să mai apară sincope, viceprimarul susține că totul depinde de primar.
“Perspectiva, nu avem de unde să o previzionăm, deoarece, după cum s-a făcut observa, totul depinde de ordinul primarului”, a mai precizat Paul Foleanu, viceprimarul municipiului Mangalia.
Primarul municipiului Mangalia, Radu Cristian, nu a răspuns solicitărilor Radio Constanța de a-și exprima un punct de vedere.

