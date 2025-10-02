Mii de perechi de mănuşi şi echipamente sportive, în valoare totală de 1,4 milioane de lei, susceptibile a fi contrafăcute, descoperite de poliţiştii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea şi în portul Constanţa

Mii de perechi de mănuşi, susceptibile a fi contrafăcute, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră în PTF Isaccea, acestea fiind destinate unei firme din Ucraina. De asemenea, în Portul Constanţa, poliţiştii de frontieră au găsit 120 de echipamente sportive, mărfuri suscepbitile a fi contrafăcute. Valoarea totală a bunurilor se ridică la 1,4 milioane de lei, transmite News.ro.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat, joi, că poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanţa, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu în Portul Constanţa, au controlat un TIR care se deplasa pe ruta Georgia-România-Moldova.

În urma controlului, au fost descoperite, în mijlocul de transport, 120 de echipamente sport care purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute.

De asemenea, o echipă comună formată din poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi inspectori vamali ai Biroului Vamal de Frontieră Isaccea a finalizat controlul asupra unui camion înmatriculat în Ucraina, destinat unei firme din Ucraina.

”În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul ansamblului rutier se aflau 13.053 perechi de mănuşi susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. Toate bunurile, în valoare de aproximativ 1.400.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.