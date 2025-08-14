A murit Alexandru Mezei, șeful Autorității Navale Române / Condamnat penal într-un dosar DNA, a fost repus în funcție de Sorin Grindeanu
A murit Alexandru Mezei, șeful Autorității Navale Române, a anunțat instituția printr-un comunicat de presă de joi, transmite Info Sud-Est.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Condamnat penal în 2021 într-un dosar DNA, după ce și-a recunoscut faptele într-un acord cu procurorii, Mezei a fost repus în funcție de ministrul Sorin Grindeanu în decembrie 2024.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
EXCLUSIV Noi acuzații din Autoritatea Vamală Română: Care sunt vămile cu ”grad maxim de corupție” / ”Evaziune de peste 5 miliarde de lei pe an” / ”Vama Constanța favorizează zeci de companii-fantomă, în toate schemele de evaziune posibile” (avertizori de integritate)
Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan: Derapajele fiscale au început în 2017 / Se știa de doi ani că vom ajunge aici / Era de așteptat ca, după un foarte lung sezon electoral, guvernul să rezolve acest lucru
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.