A murit Alexandru Mezei, șeful Autorității Navale Române / Condamnat penal într-un…

alexandru mezei, autoritatea navala romana
sursa foto: Autoritatea Navală Română

A murit Alexandru Mezei, șeful Autorității Navale Române / Condamnat penal într-un dosar DNA, a fost repus în funcție de Sorin Grindeanu

Articole, Portul Constanța14 Aug 0 comentarii

A murit Alexandru Mezei, șeful Autorității Navale Române, a anunțat instituția printr-un comunicat de presă de joi, transmite Info Sud-Est.

Condamnat penal în 2021 într-un dosar DNA, după ce și-a recunoscut faptele într-un acord cu procurorii, Mezei a fost repus în funcție de ministrul Sorin Grindeanu în decembrie 2024.

Citește integral pe Info Sud-Est. 

