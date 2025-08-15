Ziua Marinei Române, sărbătorită în şase oraşe / Premierul merge la Constanţa

Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, potrivit Agerpres.

Astfel, vineri, la Constanţa, în intervalul orar 10:00 – 12:30, în zona Comandamentului Flotei, se va desfăşura Exerciţiul naval întrunit FNR 25.10, organizat de Forţele Navale Române, care cuprinde proceduri de acţiune în diferite medii, cu un spectru larg de ameninţări.

Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torţe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanţa şi în Piaţa Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forţelor Navale, între orele 20:00 – 23:00.

La ceremonia de la Constanţa va fi prezent şi premierul Ilie Bolojan.

La Mangalia, Ziua Marinei va fi marcată, între orele 10:00 – 12:30, printr-o ceremonie militară şi prin desfăşurarea Exerciţiului naval întrunit FNR 25.10, în zona falezei portului turistic. Începând cu ora 21:00, marinarii militari din Mangalia se vor retrage cu torţe, în acordurile Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

La Brăila, publicul este invitat pe faleza Dunării, în zona Morii Violatos, unde va putea asista, în intervalul orar 10:00 – 12:30, la ceremonia militară şi la secvenţele fluviale ale Exerciţiului naval întrunit FNR 25.10. Începând cu ora 20:30, Muzica Militară a Garnizoanei Brăila va însoţi militarii participanţi la retragerea cu torţe, pe Calea Călăraşilor.

La Tulcea, vineri, între orele 10:00 – 12:30, publicul este invitat pe faleza Dunării, unde vor fi prezentate secvenţele fluviale ale Exerciţiului naval întrunit FNR 25.10 de către militarii de la bordul navelor şi se vor desfăşura tradiţionalele jocuri marinăreşti.

La Galaţi, Ziua Marinei Române va fi sărbătorită vineri, de la ora 17:00, în zona Elice, pe faleza Dunării, printr-o ceremonie militară şi religioasă, urmată de secvenţele fluviale ale Exerciţiului naval întrunit FNR 25.10 şi de parada navelor militare.

La Bucureşti, în intervalul orar 09:00 – 10:00, Ziua Marinei Române va fi marcată printr-o ceremonie militară şi religioasă, care se va desfăşura la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Parcul Herăstrău, zona debarcader).