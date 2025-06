Zelenski spune că a discutat cu Trump despre cum poate fi obținută o încetare a focului în Ucraina

Volodimir Zelenski a declarat că a discutat cu Donald Trump despre cum poate fi obținută o încetare a focului și o pace reală în războiul Ucraina-Rusia, în cadrul întâlnirii de miercuri, în marja summitului NATO de la Haga.

Președintele ucrainean a declarat că întâlnirea a fost „substanțială” și că cei doi au discutat despre cum „să ne protejăm poporul”.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2025