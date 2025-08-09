Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Cincinatti
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro.
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a dispus de Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA) în trei seturi, scor 7-6(4), 2-6, 6-4.
Sorana s-a impus după un meci de două ore şi 24 de minute, iar în turul al treilea va juca împotriva învingătoarei din meciul Yue Yuan – Diana Shnaider.
