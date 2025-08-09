G4Media.ro
Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games

Sursa foto: Federaţia Română de Dans Sportiv

Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games

9 Aug

Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc, transmite News.ro.

Cei doi au urcat pe treapta a doua a podiumului.

Podium – World Games 2025, Standard Dancing:

Aur – Alexey Glughov & Anastasia Glazunova (Republica Moldova)

Argint – Rareş Cojoc & Andreea Matei (România)

Bronz – Dariusz Mykcab & Madara Freiberga (Polonia)

“Cu eleganţă, forţă şi o sincronizare perfectă, au ridicat sala în picioare şi au demonstrat că munca, disciplina şi pasiunea duc acolo unde puţini ajung.

Această performanţă marchează un moment istoric: România urcă pentru prima dată pe podiumul mondial al World Games la dans sportiv!”, a notat Federaţia Română de Dans Sportiv, pe pagina oficială de Facebook.

