Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează, oferind Moscovei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe front (surse)

Washingtonul și Moscova încearcă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea cimenta anexarea de către Rusia a teritoriilor pe care le-a confiscat în timpul invaziei militare, a relatat agenția Bloomberg, citând persoane familiare cu subiectul, potrivit BBC.

Ca parte a unui astfel de acord, Rusia dorește să obțină Donbasul și Crimeea anexate. „Acest lucru ar necesita ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să ordone retragerea trupelor din părți ale regiunilor Lugansk și Donețk încă deținute de Kiev”, scrie Bloomberg.

În replică, Moscova își va opri ofensiva în regiunile Herson și Zaporijia, de-a lungul liniei actuale de front, susțin sursele agenției. În același timp, acestea notează că termenii și planurile pentru un astfel de acord sunt în discuție și se pot schimba.

Acordul este menit să înghețe efectiv războiul și să pregătească terenul pentru discuții tehnice privind un acord final de pace, spun sursele.

Casa Albă nu a răspuns la solicitarea Bloomberg de comentarii. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat de asemenea să răspundă la întrebarea agenției. Ucraina a refuzat să comenteze propunerile.

Oficialii americani și ruși lucrează la un acord privind teritoriile pentru o întâlnire la nivel înalt planificată între președinții Donald Trump și Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, au declarat aceste persoane, vorbind sub rezerva anonimatului. SUA se străduiește să obțină acordul Ucrainei și al aliaților săi europeni cu privire la acest acord, care este departe de a fi sigur, au declarat persoanele respective.

Putin cere Ucrainei să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas din est, precum și Crimeea, pe care forțele sale au anexat-o ilegal în 2014. Acest lucru ar necesita ca președintele ucrainean Zelenski să ordone retragerea trupelor din părțile regiunilor Lugansk și Donețk încă deținute de Kiev, oferind Rusiei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține din punct de vedere militar de la începutul invaziei pe scară largă în februarie 2022.

Un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie majoră pentru Putin, care a căutat mult timp negocieri directe cu SUA cu privire la condițiile de încheiere a războiului pe care el l-a început, marginalizând Ucraina și aliații săi europeni. Zelenski riscă să fie pus în fața unui acord de tipul „acceptă sau renunță” pentru a accepta pierderea teritoriului ucrainean, în timp ce Europa se teme că va fi lăsată să monitorizeze o încetare a focului în timp ce Putin își reface forțele.

În conformitate cu termenii acordului pe care oficialii îl discută, Rusia și-ar opri ofensiva în regiunile Herson și Zaporijia din Ucraina de-a lungul liniilor de luptă actuale, au declarat sursele. Aceștia au avertizat că termenii și planurile acordului sunt încă în discuții și s-ar putea schimba.

Nu este clar dacă Moscova este pregătită să renunțe la orice teren pe care îl ocupă în prezent, care include centrala nucleară Zaporijia, cea mai mare din Europa.

Putin a avut vineri convorbiri telefonice cu președintele chinez Xi Jinping și cu premierul indian Narendra Modi, precum și cu liderii Africii de Sud, Uzbekistanului, Kazahstanului și Belarusului pentru a împărtăși detalii despre întâlnirea sa din 6 august cu trimisul lui Trump, Steve Witkoff, la Moscova, potrivit Kremlinului.

După ce a revenit la Casa Albă în ianuarie cu promisiunea de a rezolva rapid cel mai grav conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, Trump și-a exprimat frustrarea tot mai mare față de refuzul lui Putin de a accepta o încetare a focului. Cei doi lideri au purtat șase convorbiri telefonice începând din februarie

În paralel cu aceste discuții, Ucraina a solicitat garanții de securitate pentru a asigura menținerea oricărui armistițiu și a îndemnat aliații să mențină economia Rusiei sub presiune prin sancțiuni.

Trump nu a implementat până acum nicio măsură directă împotriva Moscovei, deși săptămâna aceasta a dublat tarifele pentru produsele indiene la 50% pentru achizițiile de petrol rusesc, stârnind indignarea New Delhi. El i-a cerut lui Putin să accepte o încetare a focului până vineri sau SUA vor acționa pentru a impune tarife asupra țărilor care cumpără petrol rusesc, pentru a crește presiunea economică asupra Moscovei.

Putin a insistat în mod repetat că obiectivele sale de război rămân neschimbate. Printre acestea se numără solicitările Kievului de a accepta statutul de neutralitate și de a renunța la ambițiile sale de aderare la NATO, precum și de a accepta pierderea Crimeei și a altor patru regiuni din estul și sudul Ucrainei în favoarea Rusiei.

Părți din Donețk și Lugansk se află sub ocupație rusă din 2014, când Kremlinul a incitat la violențe separatiste la scurt timp după operațiunea de cucerire a Crimeei. Putin a declarat că cele patru regiuni ucrainene vor face parte „pentru totdeauna” din Rusia după ce a anunțat că le va anexa în septembrie 2022, chiar dacă forțele sale nu au controlat niciodată pe deplin aceste teritorii.

Mai mulți oficiali, inclusiv din SUA, și-au exprimat scepticismul cu privire la dorința lui Putin de a pune capăt războiului și dacă acesta este cu adevărat interesat de un acord de pace care nu ar atinge obiectivele sale declarate în Ucraina, potrivit surselor citate.

Trump a declarat joi că ar fi dispus să se întâlnească cu Putin, chiar dacă liderul rus nu ar fi fost de acord să se întâlnească și cu Zelenski, aparent trecând peste sugestiile anterioare privind o întâlnire trilaterală.

„Nu-mi plac așteptările lungi”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval. „Ei ar dori să se întâlnească cu mine și voi face tot ce pot pentru a opri uciderea”.

Adjunctul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov, a declarat joi că oficialii ruși și americani pun la punct detaliile pentru o întâlnire în următoarele câteva zile și că au convenit asupra unui loc, pe care nu l-a numit.

Statele Unite s-au oferit anterior să recunoască Crimeea ca fiind rusă ca parte a oricărui acord de încetare a războiului și să cedeze efectiv controlul rusesc asupra unor părți din alte regiuni ucrainene. Ca parte a acestor propuneri anterioare, controlul asupra zonelor din Zaporijia și Herson ar fi revenit Ucrainei.