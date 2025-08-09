G4Media.ro
Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri nelimitate ale numărului maxim de elevi…

Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri nelimitate ale numărului maxim de elevi dintr-o clasă / Dispare pragul de „cel mult 2 elevi” din ROFUIP – proiect

Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri sau diminuări nelimitate ale numărului maxim de elevi dintr-o clasă, fără avizul ministerului Educației. Dispare pragul de „cel mult 2 beneficiari”, conform unui proiect de ordin prin care se modifică Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ROFUIP 2024, pus în consultare publică de ministerul Educației și Cercetării, scrie Edupedu.ro.

- articolul continuă mai jos -

În prezent, Inspectoratul școlar poate aproba depăşirea sau diminuarea efectivului maxim cu cel mult 2 beneficiari, pe baza justificării din partea consiliului de administrație al unității de învățământ.

Dacă se solicită depășirea cu peste 2 copii a numărului maxim de elevi, aprobarea va fi dată de Ministerul Educației, conform ROFUIP, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.726 din 6 august 2024.

Citește continuarea pe Edupedu.ro.

