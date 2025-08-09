Întâlnirea Ucrainei cu aliaţii în Marea Britanie a fost constructivă, afirmă preşedintele Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională din Ucraina şi ţările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate şi pericolele au fost luate în considerare, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Zelenski a spus că oficiali din Marea Britanie, Statele Unite, Franţa, Germania, Italia, Finlanda şi Polonia au participat la reuniune cu scopul de a consolida poziţiile pentru a obţine un armistiţiu. „Calea către pace pentru Ucraina ar trebui determinată împreună şi numai împreună cu Ucraina, acesta este un principiu cheie”, a spus el în discursul său de seară adresat ucrainenilor.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat sâmbătă o rundă de contacte cu aliaţi apropiaţi, printre care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, şi preşedintele francez, Emmanuel Macron, după ce s-a confirmat că preşedintele american, Donald Trump, intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus, Vladimir Putin, pe 15 august, notează EFE.