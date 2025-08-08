Ce știm despre pierderile certe Rusiei în Ucraina până în august 2025: 122.883 de morți, peste un sfert erau voluntari / Într-un sat din Kamceatka toți bărbații apți de luptă au plecat pe front / Cifra reală a morților ar putea ajunge la aproape 300.000

Pe baza datelor deschise, BBC, împreună cu publicația Mediazona și o echipă de voluntari, a reușit să stabilească numele a 122.883 de soldați ruși care au murit în timpul invaziei la scară largă din Ucraina. 53% dintre toți cei uciși au fost voluntari, mobilizați și pușcăriași care au plecat la război din coloniile penale, adică persoane care nu aveau legătură cu armata la începutul războiului.

În primul an și jumătate de război, distribuția morților a fost asemănătoare valurilor: perioadele de pierderi mari, de 100-150 de morți confirmați pe zi, au fost urmate de o acalmie relativă, când aproximativ 50-60 de persoane au murit pe zi.

Din octombrie 2023, situația s-a schimbat radical: rata victimelor rămâne stabilă și scade rar sub 120 de morți pe zi în partea rusă.

Aceste cifre sunt doar ceea ce BBC și partenerii săi au putut stabili cert, pe baza datelor deschise: rapoarte guvernamentale, publicații ale rudelor pe rețelele sociale sau fotografii ale mormintelor. Numărul real al pierderilor este cel mai probabil mult mai mare.

„Fiecare dintre ei a dispărut”

În aprilie, filiala din Kamceatka a canalului de televiziune Rossiya a realizat un reportaj despre satul Sedanka, unde „nu mai este nimeni care să taie lemne pentru a aprinde sobele” – toți bărbații apți au plecat la război.

When I read about this village, I thought it was a very good illustration of the evil Russia is on the inside and outside. The village of Sedanka in Russian Kamchatka has 457 official residents. In reality, 258 are left there, including 67 children. All the able-bodied men were… pic.twitter.com/rHNhGTwqda — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 4, 2025

Săptămâna aceasta, Sedanka a apărut din nou la știri. Șeful regiunii Kamceatka Krai a anunțat că satul va primi titlul de „Sat al gloriei militare”, deoarece 39 de bărbați din localitate au plecat să lupte în Ucraina.

În total, potrivit autorităților locale, în sat locuiesc 258 de persoane. Oficialul nu a menționat morții. Potrivit informațiilor BBC, cinci dintre ei au murit deja.

Unul dintre ei este Vladimir Akeyev, în vârstă de 45 de ani. Înainte de război, el se ocupa cu vânătoarea și pescuitul. În 2016, Vladimir a primit o cotă pentru a prinde 200 kg de cambulă „ca parte a sprijinirii modului de viață tradițional și a punerii în aplicare a activităților economice tradiționale ale populațiilor indigene din nord”.

În vara anului 2024, Vladimir a semnat un contract cu armata rusă și a murit patru luni mai târziu. A fost dus la cimitir cu un snowmobil care trăgea sicriul pe o sanie lată din lemn.

Jurnalista și politiciana din Kamceatka Alexandra Novikova a vizitat satul în urmă cu un an și l-a numit „cel mai deprimant” loc pe care l-a vizitat vreodată: „Oamenii de aici nu duc un mod de viață tradițional și nu încearcă să păstreze cultura. Ei încearcă pur și simplu să supraviețuiască”.

Majoritatea caselor din Sedanka nu au alimentare cu apă sau canalizare, toaletele fiind haznale. Clădirea școlii este considerată nesigură și nu a mai fost reparată din perioada sovietică. Cu toate acestea, bugetul a găsit bani pentru a instala un monument al „soldaților eroici ai SVO” în valoare de 1,6 milioane de ruble.

În total, 482 de locuitori din Kamceatka care au murit în timpul războiului cu Ucraina. Bașkortostan rămâne lider între toate regiunile în ceea ce privește numărul absolut de pierderi.

Principalele tendințe

27% dintre victimele pe identificate sunt voluntari. În 2023, aceștia reprezentau doar 14% din totalul victimelor.

14% din totalul morților sunt pușcăriași. Ponderea acestei categorii scade treptat, deoarece acum anchetatorii și avocații sunt obligați să informeze acuzații și suspecții că pot evita pedeapsa penală dacă acceptă să semneze un contract cu armata rusă. Deoarece aceste persoane nu au fost găsite vinovate de către instanță, BBC a decis să le considere voluntari, nu condamnați.

11% din totalul morților au fost mobilizați. Cel mai probabil, pierderile reale în rândul acestei categorii pot fi mult mai mari, deoarece multe necrologuri nu indică statutul morților. Din această cauză, este adesea imposibil de înțeles dacă un om a mers pe front ca voluntar sau a fost mobilizat.

Rusia continuă să piardă personal înalt calificat, inclusiv ofițeri, pe front. În total, se știe că 5.540 de ofițeri au murit de la începutul invaziei. Printre aceștia se numără 12 generali (inclusiv generalul-maior al Ministerului de Interne Andrei Golovatski, care a fost condamnat la 8,5 ani de închisoare).

Însă pierderea ofițerilor inferiori are cel mai mare impact asupra capacității de luptă a unităților. Până în prezent, se știe că au murit 4.074 de militari cu gradul de la locotenent la căpitan.

Potrivit experților, acest lucru duce la o pierdere gravă a coerenței tactice. Pur și simplu, unitățile încep să acționeze în dezordine, interferând unele cu altele pe câmpul de luptă și fiind supuse focului prietenesc.

Evaluarea globală a pierderilor rusești

Bilanțul real este probabil mult mai mare decât se poate determina din surse deschise. Experții militari intervievați sugerează că analiza BBC a cimitirelor rusești, a monumentelor de război și a necrologurilor poate reprezenta între 45% și 65% din numărul real de morți.

Acest lucru se datorează faptului că trupurile unui număr semnificativ de soldați uciși în ultimele luni ar putea fi încă pe câmpul de luptă. Îndepărtarea acestora ar necesita riscuri suplimentare pentru viața soldaților supraviețuitori care ar putea fi loviți drone.

Luând în considerare estimarea de mai sus, numărul real de morți de partea rusă ar putea fi cuprins între 189.051 și 273.073 de persoane.

Cifra finală a pierderilor de partea rusă crește semnificativ dacă îi includem în listă pe cei care au luptat împotriva Ucrainei ca parte a unităților „republicilor” populare autoproclamate Donețk și Lugansk.

Din decembrie 2022, separatiștii din RPD au încetat să mai publice date privind pierderile trupelor lor (autoritățile din RPL nu au făcut deloc publice informații privind pierderile lor).

După ce au fost studiate necrologurile publicate și rapoartele de căutare a locuitorilor din LPR/DPR care nu au mai fost contactați de mult timp, BBC a ajuns la concluzia că, până la sfârșitul lunii septembrie a acestui an, 21.000 – 23.500 de persoane ar fi putut muri.

Prin urmare, pe baza datelor pe care colectate, se poate estima că numărul total al forțelor pro-ruse ucise ar putea fi cuprins între 210.050 și 296.573 de militari.

Cum numără victimele BBC

În Rusia, noi nume de morți și fotografii ale funeraliilor sunt publicate în fiecare zi. De cele mai multe ori, numele sunt date de șefii regiunilor rusești sau de reprezentanții administrațiilor districtuale, de mass-media locală și de instituțiile de învățământ unde au studiat anterior morții, precum și de rude.

BBC, Mediazona și o echipă de voluntari studiază aceste date și le adaugă la lista actualizată de la începutul invaziei rusești în Ucraina.

BBC consideră drept confirmare a decesului o publicare într-o sursă oficială rusă sau într-o instituție media, publicațiile rudelor sau postările în alte surse, dacă sunt însoțite de fotografii ale înmormântării.

Calculul principal nu include pierderile republicilor autoproclamate din Donbass. Cu toate acestea, dacă un cetățean al Federației Ruse a plecat voluntar la război și s-a alăturat armatelor „republicilor”, este luat în considerare.

BBC determină ramurile forțelor armate pe baza rapoartelor despre locul unde a servit decedatul sau pe baza însemnelor de pe uniformă. Personalul mobilizat, voluntarii și prizonierii nu sunt ramuri separate ale forțelor armate.