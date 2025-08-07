Ce i-ar fi oferit Trump lui Putin: Încetarea focului / Recunoașterea de facto a cuceririlor rusești / Ridicarea sancțiunilor / SUA nu garantează că Ucraina nu va adera la NATO (surse)
Publicația poloneză Onet.pl a publicat detalii despre planul SUA de a rezolva războiul ruso-ucrainean. Potrivit jurnaliștilor, la o întâlnire între Vladimir Putin și Steve Witkoff la Moscova, la 6 august, Kremlinul a primit o „ofertă foarte avantajoasă” din partea administrației Donald Trump, convenită cu aliații europeni, scrie meduza.io.
Această ofertă include:
- încetarea focului (dar nu un acord de pace);
- recunoașterea de facto a cuceririlor rusești în Ucraina (cu o amânare a acestei chestiuni pentru 49 sau 99 de ani);
- ridicarea majorității sancțiunilor împotriva Rusiei și, pe termen lung, reluarea cooperării energetice și a importurilor de gaze și petrol rusesc.
În același timp, pachetul de propuneri nu garantează refuzul extinderii NATO și încetarea sprijinului militar pentru Ucraina. Ziarului polonez susține că partea rusă a fost de acord cu acest din urmă punct.
Jurnaliștii polonezi nu oferă sursa acestei informații. Părțile implicate în conflict nu au comentat oficial aceste informații. Se știe că Trump a vorbit cu aliații europeni despre planurile sale după întâlnirea lui Putin cu Wittkoff la Kremlin.
Steve Witkoff a vizitat Moscova cu două zile înainte de expirarea ultimatumului pe care Donald Trump l-a dat Kremlinului pentru a opri luptele din Ucraina. Dacă termenul nu este respectat, președintele american a promis că va impune tarife țărilor care cumpără petrol din Rusia.
După întâlnirea dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff de la Kremlin, Trump a declarat că intenționează să poarte discuții trilaterale cu președinții Rusiei și Ucrainei săptămâna viitoare, între 11 și 17 august. Kremlinul a confirmat că a convenit asupra unei întâlniri între Putin și Trump în zilele următoare. Președintele rus a numit Emiratele Arabe Unite drept unul dintre locurile potrivite pentru viitoarea întâlnire. El a adăugat, de asemenea, că nu are nimic împotriva întâlnirii cu Volodimir Zelenski, dar trebuie create condițiile pentru aceasta, iar acest lucru este încă departe.
