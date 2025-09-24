YouTube va reactiva creatorii interzişi pentru dezinformare / ”Compania nu va împuternici verificatorii de fapte să ia măsuri sau să eticheteze conţinutul din serviciile companiei”

YouTube va reactiva creatorii interzişi anterior pentru promovarea dezinformării legate de Covid-19 şi a conţinutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marţi de compania-mamă Alphabet unui legislator republican, transmite News.ro, care citează AFP.

Schimbarea de politică reprezintă o victorie pentru aliaţii conservatori ai preşedintelui american Donald Trump, care au acuzat de mult timp platformele tehnologice şi verificatorii profesionişti de fapte de părtinire liberală şi de utilizarea politicilor anti-dezinformare ca pretext pentru cenzură.

”Reflectând angajamentul companiei faţă de libertatea de exprimare, YouTube va oferi tuturor creatorilor posibilitatea de a se reînscrie pe platformă dacă compania le-a închis canalele pentru încălcări repetate ale politicilor privind Covid-19 şi integritatea alegerilor, care nu mai sunt în vigoare”, a declarat consilierul juridic al Alphabet, într-o scrisoare de cinci pagini adresată lui Jim Jordan, preşedintele republican al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor.

”YouTube apreciază vocile conservatoare de pe platforma sa şi recunoaşte că aceşti creatori au o audienţă extinsă şi joacă un rol important în discursul civic”, se mai arată în document.

Impactul complet al schimbării de politică nu a fost încă determinat şi nu a fost clar imediat care creatori vor fi repuşi şi când.

În ultimii ani, personalităţi precum directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, şeful departamentului de combatere a terorismului de la Casa Albă, Sebastian Gorka, şi gazda de podcast Steve Bannon s-au numărat printre cei care au fost anterior interzişi pe platformă, potrivit mass-media americane.

Alphabet a acuzat administraţia fostului preşedinte Joe Biden că a exercitat presiuni asupra companiei pentru a impune interdicţiile.

”Înalţi oficiali ai administraţiei Biden, inclusiv oficiali ai Casei Albe, au contactat în mod repetat şi susţinut compania Alphabet şi au exercitat presiuni asupra acesteia în legătură cu anumite conţinuturi generate de utilizatori referitoare la pandemia COVID-19, care nu încălcau politicile sale”, se arată în scrisoare.

”În timp ce compania a continuat să îşi dezvolte şi să aplice politicile în mod independent, oficialii administraţiei Biden au continuat să facă presiuni asupra companiei pentru a elimina conţinutul generat de utilizatori care nu încălca politicile”, se adaugă în scrisoare.

După ce Biden a preluat funcţia în 2021, administraţia sa a îndemnat platformele să elimine ceea ce a identificat ca fiind dezinformare dăunătoare – inclusiv conţinutul care încuraja oamenii să injecteze înălbitor şi alţi dezinfectanţi pentru a vindeca Covid-19, o sugestie repetată odată de Trump.

Jordan, care a petrecut ani de zile investigând ceea ce republicanii au criticat ca fiind un efort coordonat al administraţiei Biden de a suprima vocile conservatoare online, a sărbătorit anunţul Alphabet ca o ”victorie în lupta împotriva cenzurii” şi o ”victorie masivă” pentru poporul american.

”Pentru a repara greşeala faţă de poporul american şi datorită muncii noastre, YouTube renunţă la politicile sale de cenzură a discursurilor politice, inclusiv a subiectelor precum Covid şi alegerile”, a scris Jordan pe X.

”Nu se va mai spune americanilor ce să creadă şi ce să nu creadă”, a adăugat el.

Scrisoarea Alphabet sublinia că ”YouTube nu a împuternicit şi nu va împuternici verificatorii de fapte să ia măsuri sau să eticheteze conţinutul din serviciile companiei”.

În schimb, permite utilizatorilor să adauge note de context la conţinutul utilizatorilor, adoptând o abordare bazată pe comunitate pentru combaterea dezinformării online, popularizată de platforma lui Elon Musk, X.

Decizia de a reinstaura utilizatorii interzişi anterior reflectă, de asemenea, mişcarea lui Musk de a primi înapoi pe Twitter furnizori proeminenţi de dezinformare, pe care i-a redenumit X după ce l-a achiziţionat în 2022.