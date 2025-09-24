G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministerul Educației se dovedește laconic în a prezenta „încercările hibride de destabilizare”…

Daniel David / Foto: Guvernul României/ gov.ro

Ministerul Educației se dovedește laconic în a prezenta „încercările hibride de destabilizare” din educație și cercetare pe care le acuzase ministrul David: „Generic, unele tentative au vizat infrastructuri de cercetare și academice” / MEC a propus includerea „problematicii” în noua strategie de apărare a țării

Articole24 Sep 0 comentarii

Ministerul Educației și Cercetării a propus includerea problematicii „încercărilor hibride de destabilizare” în educație și cercetare, în viitoarea strategie de apărare a țării, „alături de analfabetismul funcțional și abandonul școlar”, anunță instituția într-o serie de răspunsuri transmise Edupedu.ro. Ea face precizările la peste trei săptămâni de când ministrul Daniel David a menționat astfel de „încercări hibride de destabilizare” în sistemul pe care îl coordonează, fără a oferi vreun detaliu. Și în răspunsurile sale MEC evită informații clare despre natura acțiunilor respective și se limitează să spună „generic” că „unele tentative au vizat infrastructuri de cercetare și academice”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Într-un mesaj menit să marcheze începutul anului școlar, pe 29 august, ministrul Educației a transmis între altele că:

  • „În plus, în lumea complicată în care trăim, din unele zone apar și încercări hibride de destabilizare a sistemelor de bază ale unei țări democratice, inclusiv educația-cercetarea.”

El a făcut afirmația în contextul în care se referea la „îngrijorările și criticile” din perioada ce a urmat Legii Bolojan, critici în fața cărora, cum a spus repetat în ultima perioadă, el „a fost paratrăsnet”.  Dar oficialul nu a dat niciun fel de detaliu despre acțiunile „hibride de destabilizare” în educație și cercetare pe care le-a menționat.

Edupedu.ro a solicitat, pe 1 septembrie, Ministerului Educației și Cercetării să precizeze care sunt aceste „încercări”, când s-au petrecut ele și cum a reacționat instituția. Instituția a răspuns pe 23 septembrie, mult după termenul de 10 zile prevăzut, pentru solicitări curente, de Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Iar în răspunsurile sale MEC evită orice fel de informație concretă despre natura încercărilor hibride de destabilizare a celui mai mare angajator din sectorul public din România.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

YouTube va reactiva creatorii interzişi pentru dezinformare / ”Compania nu va împuternici verificatorii de fapte să ia măsuri sau să eticheteze conţinutul din serviciile companiei”

Articole24 Sep • 272 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Daniel David, despre amenințările primite la mai multe școli din București: Aș vrea un grad mai mare de vigilență – cine intră și cât timp stă în școală / Nu avem de ce să suspendăm cursurile pentru că n-am primit recomandare din partea Poliției

Articole22 Sep • 4.048 vizualizări
0 comentarii

Reţea de dezinformare finanţată de Rusia, descoperită în Moldova: Cum încearcă Kremlinul să influenţeze alegerile din 28 septembrie

Articole21 Sep • 372 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.