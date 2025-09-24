Ministerul Educației se dovedește laconic în a prezenta „încercările hibride de destabilizare” din educație și cercetare pe care le acuzase ministrul David: „Generic, unele tentative au vizat infrastructuri de cercetare și academice” / MEC a propus includerea „problematicii” în noua strategie de apărare a țării

Ministerul Educației și Cercetării a propus includerea problematicii „încercărilor hibride de destabilizare” în educație și cercetare, în viitoarea strategie de apărare a țării, „alături de analfabetismul funcțional și abandonul școlar”, anunță instituția într-o serie de răspunsuri transmise Edupedu.ro. Ea face precizările la peste trei săptămâni de când ministrul Daniel David a menționat astfel de „încercări hibride de destabilizare” în sistemul pe care îl coordonează, fără a oferi vreun detaliu. Și în răspunsurile sale MEC evită informații clare despre natura acțiunilor respective și se limitează să spună „generic” că „unele tentative au vizat infrastructuri de cercetare și academice”.

Într-un mesaj menit să marcheze începutul anului școlar, pe 29 august, ministrul Educației a transmis între altele că:

„În plus, în lumea complicată în care trăim, din unele zone apar și încercări hibride de destabilizare a sistemelor de bază ale unei țări democratice, inclusiv educația-cercetarea.”

El a făcut afirmația în contextul în care se referea la „îngrijorările și criticile” din perioada ce a urmat Legii Bolojan, critici în fața cărora, cum a spus repetat în ultima perioadă, el „a fost paratrăsnet”. Dar oficialul nu a dat niciun fel de detaliu despre acțiunile „hibride de destabilizare” în educație și cercetare pe care le-a menționat.

Edupedu.ro a solicitat, pe 1 septembrie, Ministerului Educației și Cercetării să precizeze care sunt aceste „încercări”, când s-au petrecut ele și cum a reacționat instituția. Instituția a răspuns pe 23 septembrie, mult după termenul de 10 zile prevăzut, pentru solicitări curente, de Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Iar în răspunsurile sale MEC evită orice fel de informație concretă despre natura încercărilor hibride de destabilizare a celui mai mare angajator din sectorul public din România.

