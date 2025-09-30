YouTube îi va plăti 22 de milioane de dolari lui Trump în procesul intentat de acesta după ce platforma i-a suspendat contul

YouTube a acceptat să plătească 22 de milioane de dolari pentru a pune capăt procesului intentat de Donald Trump după suspendarea contului său de către filiala Google, în urma atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, potrivit unui document judiciar publicat luni, preluat de France Presse.

Site-ul de videoclipuri online este ultima platformă care a ajuns la un acord cu președintele american pentru a soluționa un litigiu început în iulie 2021, după Meta și X (fostul Twitter).

Președintele american a postat o captură de ecran pe rețeaua sa Truth Social, salutând „o victorie MASIVĂ” care „dovedește că cenzura „Big Tech” are consecințe”. „YouTube CAPITULEAZĂ!”, se spune în mesajul care arată un fotomontaj al președintelui, zâmbind și cu degetul mare ridicat, primind un cec din mâinile lui Neal Mohan, șeful platformei, în grădinile Casei Albe.

Avocații șefului statului au indicat că suma va fi transferată unui trust care are, printre altele, misiunea de a finanța construirea unei săli de bal gigantice la Casa Albă.

Pe 12 ianuarie 2021, YouTube a suspendat contul lui Donald Trump pe motiv că fostul promotor imobiliar a încălcat regulamentul platformei, chemând la contestarea fizică a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020.

Pe 6 ianuarie, sute de manifestanți au luat cu asalt Capitoliul pentru a protesta împotriva validării victoriei lui Joe Biden, un eveniment care a șocat Statele Unite și lumea întreagă și a provocat moartea a cinci persoane.

YouTube a restabilit contul lui Donald Trump abia în martie 2023.

Acuzată și ea de Donald Trump că i-a închis contul în mod injust, Meta (Facebook) a acceptat la sfârșitul lunii ianuarie 2025 să plătească 21 de milioane de dolari pentru a evita un proces, urmată câteva săptămâni mai târziu de X, cu o sumă de 10 milioane.

Filiala Google, care aparține grupului Alphabet, nu a recunoscut nicio vină și nu s-a angajat să ia măsuri corective. Astfel, a evitat un proces, a cărui dată nu fusese încă stabilită.

Observatorul media Media Matters consideră decizia YouTube o „capitulare rușinoasă și lipsită de viziune”.

„A te supune fără motiv în acest moment înseamnă a-l încuraja pe Trump și eforturile sale de a înăbuși vocile disidente prin controlarea mass-media și a platformelor online”, a adăugat Angelo Carusone, președintele acestei asociații de stânga.

De la citarea în judecată, numeroși juriști au considerat că argumentele juridice ale lui Donald Trump erau insuficiente pentru a se putea lua o decizie favorabilă președintelui în fața unui tribunal.

YouTube, Meta sau X fiind companii private, au afirmat aceștia, nimic nu le împiedică să reglementeze conținutul care este publicat sau nu pe platformele lor, acest principiu prevalând asupra celui al unei posibile încălcări a libertății de exprimare.

Pe lângă Meta și X, tranzacția cu YouTube intervine după acorduri amiabile între președintele american și mai multe grupuri media urmărite în justiție de Donald Trump.

În iulie, CBS s-a angajat să plătească 16 milioane de dolari pentru a încheia un proces legat de un interviu cu fosta candidată democrată la președinția Statelor Unite, Kamala Harris, în plină campanie electorală.

Donald Trump a acuzat postul de televiziune că a editat o parte din interviu în care fosta vicepreședintă răspundea în mod „incoerent”.

În decembrie, ABC acceptase deja să soluționeze un alt litigiu inițiat de miliardarul republican, plătind 15 milioane de dolari.

În cadrul compromisului de luni, care trebuie încă validat de un judecător federal din Oakland, California, YouTube va plăti, de asemenea, 2,5 milioane de dolari altor titulari de conturi suspendate după evenimentele din 6 ianuarie.

Printre aceștia se numără personalitățile conservatoare Austen Fletcher și Naomi Wolf, care difuzează în mod regulat teorii conspiraționiste.