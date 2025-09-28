G4Media.ro
Xabi Alonso, desemnat principalul vinovat de presa spaniolă pentru eșecul usturător al…

Xabi Alonso, antrenorul lui Bayer Leverkusen, într-o conferință de presă a echipei sale. Tehnicianul a vorbit despre posibilitatea de a deveni antrenor la Real Madrid.
Xabi Alonso / Sursa foto: captură YouTube

Xabi Alonso, desemnat principalul vinovat de presa spaniolă pentru eșecul usturător al echipei sale cu Atletico Madrid, scor 2-5: „Xabi s-a scufundat tactic în derby, Cholo l-a ridiculizat din acest punct de vedere”

Real Madrid a suferit prima înfrângere a sezonului sâmbătă după-amiază pe Estadio Metropolitano în derbiul madrilen cu Atleti, scor 2-5, și presa spaniolă nu a ezitat să-l vizeze pe tânărul tehnician Xabi Alonso privind alegerile sale tactice în acest eșec.

Los Blancos nu a mai primit mai cinci goluri de la rivala sa din oraș de 75 de ani, iar acest lucru, pe lângă jocul modest prestat, a făcut ca înfrângerea să fie greu de digerat.

Departe de nivelul obișnuit, jucătorii – dar mai ales antrenorul Xabi Alonso, desemnat drept principal vinovat de presa spaniolă – au suportat consecințele. „Real Madrid a eșuat lamentabil la primul mare test al sezonului. Unele decizii ale lui Xabi Alonso, precum titularizarea lui Bellingham sau înlocuirea precoce a lui Güler, au fost de neînțeles”, scrie AS, citată de L’Equipe. „Xabi s-a scufundat tactic în derby. «Cholo» (n.red. Diego Simeone) l-a ridiculizat din punct de vedere tactic.”

Același ton și în Marca, care atacă alegerile tactice ale tehnicianului spaniol. „Schimbarea lui Arda Güler definește ceea ce a făcut Xabi Alonso pe Metropolitano. De la formula de start, în care Bellingham nu era în măsură să fie titular după cât se văzuse de la el, până la introducerea lui Gonzalo în minutul 90, deciziile lui dau impresia că au fost luate de o inteligență artificială căreia i s-a dat indicația: «acționează ca un antrenor al Realului Madrid».”

Mundo Deportivo, din Catalonia, evocă și relația fostului antrenor de la Bayer Leverkusen cu suporterii. „Planul de joc nu a funcționat niciodată pentru Real Madrid. Presingul lor a fost slab, iar apărarea complet ineficientă. Xabi Alonso a părăsit Metropolitano semănând îndoiala în rândul fanilor lui Real Madrid, care deja îl compară cu Ancelotti de sezonul trecut.”

În conferința de presă de după meci, Xabi Alonso a admis „meciul slab” al echipei sale și a confirmat că a fost vorba despre „o înfrângere meritată”. Următoarea provocare pentru Real Madrid va avea loc marți (19:45), cu o deplasare lungă, zbor de opt ore în Kazahstan, pe terenul lui Kairat Almaty.

