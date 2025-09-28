Reacții după derbiul madrilen Atletico vs. Real, scor 5-2. Primul eșec de acest gen pentru Los Blancos în duelul orașului după 75 de ani: Xabi Alonso: „O înfrângere meritată” / Diego Simeone: „Sunt multe emoții la interior”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Atletico Madrid a dispus în derbiul orașului de Real Madrid, sâmbătă după-amiază, cu un 5-2 pe care poate că nu mulți l-ar fi anticipat înainte de startul partidei, în ceea ce înseamnă pentru Los Blancos cele mai multe goluri primite de la rivală într-un meci din ultimii 75 de ani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Imediat după partidă, ambii tehnicieni au reacționat asupra rezultatului, jocului dar și a ceea ce urmează în acest sezon care va fi destul de lung.

Proaspătul antrenor al celor de la Real Madrid le-a cerut jucătorilor să învețe din această înfrângere, rezultat pe care l-a descris drept dureros, dar și meritat.

Alonso a recunoscut în fața jurnaliștilor, citat de Reuters, că echipa sa a fost departe de standardele obișnuite: „Nu am început bine, dar acest lucru continuă. Trebuie să tragem concluzii, pentru că acest lucru continuă. Este o înfrângere meritată… ne-a lipsit un tempo. O înfrângere care doare, da.”

„Poate că va fi benefic pentru viitor. Nu am început bine duelurile, mingile în adâncime. Am fost prea mult ca niște învinși. Jocul nu a curs. Un meci slab per ansamblu, o înfrângere meritată”, a recunoscut el.

Totuși, tehnicianul crede că eșecul poate avea și o parte pozitivă: „Explicația este că nu am jucat la nivelul nostru obișnuit. Și trebuie să doară, dar să fie o durere pe care s-o folosim pozitiv. Ne-au lipsit intensitatea și concentrarea. Trebuie să vedem cum să contracarăm asta mai bine. Am avut o idee, dar trebuie să o evaluăm mai atent. Nu am concurat suficient, nu la nivelul cerut pentru astfel de meciuri, împotriva unor astfel de adversari. Și va trebui să ridicăm nivelul”.

Întrebat ce l-a frustrat cel mai mult în privința prestației echipei, Alonso a răspuns: „Am văzut că nu jucam la cel mai bun nivel al nostru și că ne lipsea ritmul și intensitatea.”

„Ca parte a procesului de progres și dezvoltare, vor exista zile grele. Modul în care reacționăm este ceea ce contează. Suntem încă într-o fază de dezvoltare.”

Diego Simeone, laudativ la adresa jucătorilor

Când o tabără petrece, cealaltă trage linie și o ia de la capăt, ceea ce se poate spune despre cele două echipe după meciul de sâmbătă. Diego Simeone a lăudat credința și efortul colectiv al echipei sale în meciul cu Real Madrid, primul după 75 de ani în care Atleti reușește să marcheze cinci goluri în poarta rivalei.

„Real Madrid este una dintre cele mai bune echipe din lume, iar astăzi a trebuit să facem un meci mare”, a spus Simeone jurnaliștilor. „Încă de la început știam unde putem să facem rău, cu incursiuni pe benzi prin Nico (Gonzalez), (Pablo) Barrios, Julian (Alvarez), Giuliano (Simeone)… scoțând fundașii centrali și lăsându-l pe (Alexander) Sorloth în interior pentru a crea ocazii. Cred că, dincolo de cele două goluri ale lor, echipa a făcut un meci bun.”

Atletico obținuse o singură victorie în primele șase partide din toate competițiile, iar Simeone, ajuns la al 14-lea sezon pe banca madrilenilor, a recunoscut greutatea emoțională a acestui rezultat, lăcrimând de bucurie pe bancă în ultimele minute. „Sunt multe emoții în interior. Sezonul a început greu și există mult efort depus de multe persoane care nu se văd, iar acest lucru a fost minunat”, a spus el.

Simeone a subliniat abordarea echipei sale: „Munca colectivă și credința de a face ceea ce ne-am propus au ieșit în evidență. Am interpretat bine meciul, iar suporterii noștri sunt foarte fericiți pentru că am câștigat împotriva unui mare rival care primește puține goluri.”

Argentinianul l-a evidențiat și pe Julian Alvarez, autor a două goluri și piesă-cheie în victorie: „Julian este dedicat echipei, clubului, și este foarte bun. Are talent și muncește mult. Nu doar că aduce contribuții ofensive, dar muncește și se implică pentru a crea o dinamică bună. Avem nevoie de el, trebuie să avem grijă de el și sperăm să rămână la club mulți ani.”

Reflectând asupra începutului dificil de sezon, Simeone a cerut calm și perseverență: „Când pierzi, e greu să vorbești, pentru că totul sună ca o scuză. Au venit opt jucători noi, șapte anul trecut, și nu e ușor să începi. Cred că am meritat puțin mai mult, dar am început cu puține rezultate. Am primit multe goluri, însă cred că echipa este pe drumul cel bun. Prin muncă și prin credința în ceea ce facem, cred că lucrurile vor ieși bine.”

Victoria ridică Atletico pe locul patru, cu 12 puncte, în timp ce Real Madrid rămâne lider cu 18 puncte, două peste Barcelona, care are însă un meci mai puțin.