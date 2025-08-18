VREMEA Cod portocaliu de averse şi grindină în nouă judeţe, pe parcursul zilei de luni / Cod galben în Bucureşti şi în 12 judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de averse importante cantitativ, valabilă luni, în intervalul orar 14:00 – 21:00, în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa şi Prahova, transmite Agerpres.

Astfel, în aceste regiuni, vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40…50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp.

Totodată, până la ora 23:00, este Cod galben de ploi în cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul şi centrul Munteniei şi sudul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp.

Meteorologii notează că astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei şi în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40…50 km/h.

Se vor afla sub Codul galben Capitala şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, Prahova, Buzău (zona de munte), Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj şi Dolj.