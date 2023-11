Volodimir Zelenski spune că ”nu este momentul alegerilor” în Ucraina: ”Absolut iresponsabil”/ Kievul trebuia să organizeze parlamentarele în octombrie și prezidențialele în martie 2024

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază luni, în contextul unei dezbateri între lideri ucraineni despre organizarea unor eventuale alegeri prezidenţiale – prevăzute în 2024 – că ”nu este momentul alegerilor în Ucraina”, relatează AFP, citată de News.ro.

”Trebuie să decidem că este momentul apărării, bătăliei, de care depind soarta statului şi a poporului şi nu a farsei, pe care numai Rusia o aşteaptă de la Ucraina”, avertizează el.

”Cred că nu este momentul alegerilor”, subliniază el în acest discurs zilnic.

Zelensky announced the cancellation of elections in Ukraine.

“We must understand that now is the time for a battle on which the fate of the state depends, and not a time for stuffing. I believe that now is not the time for elections”

