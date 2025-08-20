G4Media.ro
Profesor de religie, reţinut pentru viol în mod repetat asupra unei eleve…

abuz copii
Sursa: Pexels

Profesor de religie, reţinut pentru viol în mod repetat asupra unei eleve de 14 ani

Articole20 Aug • 639 vizualizări 2 comentarii

Un bărbat de 45 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi propus pentru arestare preventivă pentru comiterea unor infracţiuni de viol asupra unui minor, în formă continuată şi lovire sau alte violenţe, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în perioada ianuarie – mai, inculpatul a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman, perioadă în care ar fi exercitat asupra acesteia acte de violenţă fizică, în două rânduri.

„Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, arată sursa citată.

Miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către procurorii specializaţi în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. De asta e periculoasă educația sexuala în școli- ca nu te mai pot viola în voie religioșii

