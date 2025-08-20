Cătălin Chirilă, în semifinale la canoe simplu 500 și 1000 de metri la CM

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cătălin Chirilă s-a calificat, miercuri, în semifinalele probelor de canoe simplu pe distanțele de 500 și 1.000 de metri, din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Milano.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În proba de 500 de metri, Chirilă a încheiat al doilea în seria cu numărul patru, cu timpul de 1 min 56 sec 27/100, fiind devansat de rusul Zahar Petrov, 1 min 55 sec 58/100.

Reamintim că în această probă Cătălin are un titlu mondial cucerit la Duisburg, în 2023.

Sportivul român va participa în a doua semifinală a probei de 500 de metri în cursul zilei de joi, 21 august, de la ora 14:36 (ora României).

Fost campion mondial în 2022 la Dartmouth (Canada), Cătălin a terminat al treilea seria a treia din cadrul probei de 1000 metri.

Timpul său a fost de 3 min 56 sec 58/100.

Seria a fost câștigată de germanul David Bauschke (3:52.31), care s-a calificat direct în finală, iar pe locul secund s-a situat polonezul Wiktor Glazunow (3:53.56).

Chirilă va participa în prima semifinală de la 1000 de metri, aceasta urmând să aibă loc vineri, 22 august, de la ora 10:56 (ora României).