Cătălin Chirilă, în semifinale la canoe simplu 500 și 1000 de metri…

Cătăllin Chirilă vrea să aducă României medalii la Campionatele Mondiale de Kaiac-Canoe de la Milano.
Cătălin Chirilă / Sursa foto: Hájek Ondřej / ČTK / Profimedia

Cătălin Chirilă, în semifinale la canoe simplu 500 și 1000 de metri la CM

Sportz20 Aug

Cătălin Chirilă s-a calificat, miercuri, în semifinalele probelor de canoe simplu pe distanțele de 500 și 1.000 de metri, din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Milano.

În proba de 500 de metri, Chirilă a încheiat al doilea în seria cu numărul patru, cu timpul de 1 min 56 sec 27/100, fiind devansat de rusul Zahar Petrov, 1 min 55 sec 58/100.

Reamintim că în această probă Cătălin are un titlu mondial cucerit la Duisburg, în 2023.

Sportivul român va participa în a doua semifinală a probei de 500 de metri în cursul zilei de joi, 21 august, de la ora 14:36 (ora României).

Fost campion mondial în 2022 la Dartmouth (Canada), Cătălin a terminat al treilea seria a treia din cadrul probei de 1000 metri.

Timpul său a fost de 3 min 56 sec 58/100.

Seria a fost câștigată de germanul David Bauschke (3:52.31), care s-a calificat direct în finală, iar pe locul secund s-a situat polonezul Wiktor Glazunow (3:53.56).

Chirilă va participa în prima semifinală de la 1000 de metri, aceasta urmând să aibă loc vineri, 22 august, de la ora 10:56 (ora României).


