Vladimir Putin l-a primit pe Bashar al-Assad la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe omologul său Bashar al-Assad în seara zilei de miercuri, 24 iulie, potrivit imaginilor difuzate joi de televiziunea rusă, într-un moment în care Moscova ar putea juca un rol de mediator între Siria și Turcia, transmite Le Figaro.

Liderul rus a menționat „escaladarea” situației din Orientul Mijlociu ca subiect de discuție, precum și relațiile economice bilaterale.

A meeting between Vladimir Putin and Bashar al-Assad took place in the Kremlin

During a bilateral meeting the night before, the heads of state discussed issues of trade and economic cooperation and further interaction between the two countries. pic.twitter.com/JGX5wPEbBH

