Vladimir Putin a depus jurământul pentru un al cincilea mandat de președinte al Rusiei: „Suntem o națiune unită și măreață și, împreună, vom învinge”

Președintele rus Vladimir Putin a depus marți jurământul de învestitură în cadrul unei ceremonii fastuoase la Kremlin pentru un al cincilea mandat, cu mai multă putere ca niciodată, transmite agenția AFP.

În vârstă de 71 de ani, Putin conduce Rusia de la începutul secolului, asigurându-și un nou mandat de șase ani în martie, după ce a câștigat alegerile prezidențiale lipsite de orice opoziție.

🔴 #LIVE: Inauguration ceremony of the newly elected President of the Russian Federation Vladimir Putin in Kremlin https://t.co/9pXO1dSzke — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 7, 2024

🇷🇺 Vladimir Putin took the oath and hence took the office of the Russian president. pic.twitter.com/nBFzzvRlt3 — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 7, 2024

Vladimir Putin și-a început cel de-al cincilea mandat mulțumind națiunii pentru sprijinul acordat și armatei care luptă în războiul din Ucraina.

„Aș dori să le mulțumesc participanților la operațiunea militară specială, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care luptă pentru patria noastră”, a spus el.

„Destinul Rusiei va fi determinat doar de noi înșine (…) Vom trece prin această perioadă dificilă cu demnitate și vom deveni și mai puternici”, a declarat Putin la ceremonia de inaugurare, adăugând: „Suntem o națiune unită și măreață și, împreună, vom depăși toate obstacolele, vom realiza tot ceea ce am planificat și, împreună, vom învinge.”

Majoritatea țărilor occidentale nu au trimis niciun reprezentant la ceremonie, care a fost punctată de o salvă de tun.

De la ceremonia de inaugurare nu a lipsit actorul american Steven Seagal, un susținător fervent al Rusiei lui Vladimir Putin.

Vladimir Putin’s inauguration to a new six-year term is about to start. And of course Steven Seagal is there pic.twitter.com/cjrybAjXKy — max seddon (@maxseddon) May 7, 2024