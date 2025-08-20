G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Liderul deputaţilor PNL: Soluţia corectă şi rapidă pentru pachetul 2 este asumarea…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Liderul deputaţilor PNL: Soluţia corectă şi rapidă pentru pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare / Scopul acestei guvernări este să promoveze reforme reale

Articole20 Aug 0 comentarii

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a afirmar, miercuri seară, că soluţia corectă şi rapidă pentru Pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare. Liberalii au decis susţinerea acestui pachet şi cer acelaşi lucru partidelor din coaliţie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Soluţia corectă şi rapidă pentru pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare. PNL este primul partid care a decis în forurile interne susţinerea Pachetului 2, făcând acest lucru în unanimitate. Îndemnăm partidele din Coaliţie să adopte o poziţie similară cu cea a PNL”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Gabriel Andronache.

Liderul deputaţilor PNL consideră că ”orice tergiversare ne plasează pe o curbă de risc sporit din punct de vedere bugetar şi economic”.

”Dacă acest guvern nu e susţinut ca să facă ce trebuie, preţul tergiversării va fi mare pentru ţară. Există un curent anti-reformist, care încearcă să frâneze reformele, să le amâne. PNL nu va permite acest lucru”, a mai transmis liberalul.

Potrivit acestuia, ”scopul acestei guvernări este să promoveze reforme reale, nu să se prefacă şi să mimeze reformele”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Mircea Abrudean: Nu cred că cineva din coaliţie va vota o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern / Atunci când se va veni în Parlament, vom vedea dacă vreun partid din coaliţie intenţionează, în vreun fel, să blocheze pachetul doi de reforme

Articole20 Aug • 140 vizualizări
0 comentarii

Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi: Clasa politică trebuie să aleagă echitatea în locul privilegiilor / Ori continuăm să hrănim un sistem inechitabil şi risipitor, ori avem curajul să îl reformăm şi să redăm oamenilor încrederea

Articole20 Aug • 198 vizualizări
1 comentariu

VIDEO Bolojan anunță reforma companiilor de stat: Modificăm indicatorii de performanță / Reducem numărul de membri în conducere și plafonăm indemnizațiile / Va fi o negociere dacă oamenii își dau seama că sunt ridicoli sau va trebui să intrăm într-un război

Articole11 Iul 2025
25 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.