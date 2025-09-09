Viktor Orban: Atacul asupra turistelor ungare din Catania dovedeşte că „politica migratorie a UE este inacceptabilă”

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a mulţumit, marţi, într-o postare pe X, viceprim-ministrului Italiei, Matteo Salvini „pentru că şi-a exprimat punctul de vedere” în cazul „unei alte agresiuni sexuale odioase a migranţilor în Europa: de data aceasta, două tinere unguroaice au fost victime în Catania”, informează agenția de știri MTI.

„Politica migratorie a Comisiei Europene este inacceptabilă. În loc să oprească migraţia, se ocupă cu litigii legale. Politica lor eşuată a dus la acest atac. Această agresiune sexuală apasă pe conştiinţa birocraţilor de la Bruxelles”, a mai afirmat premierul Viktor Orban în aceeaşi postare, transmite Agerpres.

„Aceasta nu poate continua! Rebeliune, rebeliune, rebeliune”, a adăugat premierul ungar.

Trei migranţi marocani în vârstă de 21, 22 şi 24 de ani au fost arestaţi şi acuzaţi de violul în grup a două tinere turiste ungare în apropiere de Catania, potrivit informaţiilor furnizate pe 5 septembrie de agenţia italiană de ştiri ANSA.

Cele două victime au acceptat să se întoarcă la pensiunea B&B unde erau cazate urcând în maşina a doi dintre suspecţi, care, în loc să le ducă la adresă, le-au transportat într-un loc izolat unde li s-a alăturat al treilea suspect. Al treilea bărbat le-ar fi forţat să ia cocaină, iar cei trei le-ar fi forţat apoi pe femei să accepte acte sexuale.

Poliţia a reuşit să îi găsească pe suspecţi într-o piaţă din oraşul Paterna datorită unui tracker de telefon mobil activat de sora uneia dintre victime, care a raportat dispariţia lor.

Turistele au fost găsite în lacrimi pe o bancă, în timp ce cei trei suspecţi se aflau alături, lângă duba lor.