Videoconferinţă între europeni şi Trump după reuniunea Coaliţiei Voluntarilor / Zelenski a…

Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Videoconferinţă între europeni şi Trump după reuniunea Coaliţiei Voluntarilor / Zelenski a discutat cu Witkoff în marja reuniunii / Aliaţii au convenit asupra necesităţii unui „ajutor intensiv” al Ucrainei, anunţă premierul ceh Petr Fiala

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi unii dintre liderii europeni, care cer Statelor Unite să crească presiunile împotriva Rusiei, discutau joi prin videoconferinţă cu Donald Trump, anunţă Palatul Elysée, relatează AFP, transmite News.ro.

Videoconferinţa a început puţin după ora locală 14.00 (15.00, ora României), precizează preşednţia franceză.

Liderii din cadrul Coaliţiei Voluntarilor – alcăruită din peste 30 de ţări, majoritatea europene, care susţine militarUcraina – s-au reunit mai înainte pentru a finaliza garanţii de securitate pe care urmează să le ofere Kievului.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi la prânz cu emisarul special al lui Donald Trump Steve Witkoff în marja reuniunii de la Paris.

Aliaţii Ucrainei au convenit asupra ”necesităţii continuării ajutării intensive a Kievului în apărarea sa”, a anunţat premierul ceh Petr Fiala după întâlnirea liderilor.

Ei au convenit de asemenea că o pace durabilă necesită ”garanţii solide de securitate”, a precizat el.

