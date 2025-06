VIDEO Soția unui soldat ucrainean l-a întrebat pe Trump dacă Ucraina va primi rachete Patriot / Trump: „Aceasta este o întrebare foarte bună”

Corespondenta serviciului BBC în limba ucraineană, Myroslava Peca, al cărei soț luptă pe front împotriva Rusiei, l-a întrebat miercuri pe președintele american Donald Trump dacă va livra Ucrainei rachete Patriot, esențiale pentru apărarea țării în fața atacurilor rusești.

Trump a întrebat-o dacă este din Ucraina și dacă soțul ei se află acum în țară, servind pentru armată.

„Sunt lucruri dure”, a spus Trump, la răspunsul afirmativ al ziaristei.

„Deci, lăsați-mă să vă spun, ei chiar vor să aibă rachete antirachetă”, a continuat el.

„Vom vedea dacă putem face unele disponibile. Știți, sunt foarte greu de obținut”.

„Avem nevoie de ele pentru… le furnizam Israelului și sunt foarte eficiente, 100% eficiente”.

El a adăugat: „Aceasta este o întrebare foarte bună. Și vă doresc mult noroc. Adică, văd că este foarte supărător pentru tine. Așa că, salutați-vă soțul. OK?”

BBC notează că, judecând după tonul răspunsului său, Trump nu exclude o astfel de posibilitate.

Trump on Ukraine: “They do want to have the anti missile missiles, okay? As they call them the Patriots, and we’re going to see if we can make some available.” pic.twitter.com/zaYN9crMSf

— Alex Raufoglu (@ralakbar) June 25, 2025