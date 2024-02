VIDEO Premierul indian Narendra Modi s-a rugat sub apă, în orașul scufundat Dwarka: O „experiență divină”

Premierul Narendra Modi a oferit duminică rugăciuni la templul Dwarkadhish din Dwarka, în Gujarat, scufundându-se în apă adâncă. Calificând-o drept o „experiență divină”, premierul Modi a declarat că s-a simțit „conectat la o eră străveche de măreție spirituală”, notează India Today.

„Să mă rog în orașul Dwarka, care este scufundat în ape, a fost o experiență foarte divină. M-am simțit conectat la o epocă străveche de măreție spirituală și devoțiune atemporală. Fie ca Bhagwan Shri Krishna să ne binecuvânteze pe toți”, a scris prim-ministrul pe X.

Premierul Modi a împărtășit imagini cu el însuși sub apă, purtând echipament de scufundare, în timp ce explora „orașul pierdut” al Domnului Krishna.

Dwarka Darshan under the waters…where the spiritual and the historical converge, where every moment was a divine melody echoing Bhagwan Shri Krishna’s eternal presence. pic.twitter.com/2HPGgsWYsS

