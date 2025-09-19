VIDEO INTERVIU Din suburbiile Buenos Airesului, campioni mondiali de Tango Salon 2025: „Din acel moment, am simțit că îl voi dansa pentru totdeauna”
Prin pasiune, sacrificiu, dăruire și perseverență, Diego Ortega și Aldana Silveyra, doi tineri din suburbiile Buenos Airesului, au ajuns să danseze pe marile scene ale lumii și au câstigat râvnitul trofeu al Campionatului Mondial de Tango Salon 2025. Află povestea lor din interviul video pentru G4Media.
Filmare și montaj: Cosmin Tudorescu
