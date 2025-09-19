G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO INTERVIU Din suburbiile Buenos Airesului, campioni mondiali de Tango Salon 2025:…

interviu dansatori tango
Sursa foto: Alexey Sobolev

VIDEO INTERVIU Din suburbiile Buenos Airesului, campioni mondiali de Tango Salon 2025: „Din acel moment, am simțit că îl voi dansa pentru totdeauna”

Articole19 Sep • 521 vizualizări 0 comentarii

Prin pasiune, sacrificiu, dăruire și perseverență, Diego Ortega și Aldana Silveyra, doi tineri din suburbiile Buenos Airesului, au ajuns să danseze pe marile scene ale lumii și au câstigat râvnitul trofeu al Campionatului Mondial de Tango Salon 2025. Află povestea lor din interviul video pentru G4Media.

Filmare și montaj: Cosmin Tudorescu

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Premiile anti-Nobel 2025: Alcoolul poate ajuta, uneori, la îmbunătăţirea abilităţii de a vorbi limbi străine / Pot scăpa vacile de muște dacă sunt vopsite ca zebrele?

Articole19 Sep • 620 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Donald Trump a părăsit Marea Britanie după o vizită oficială de două zile la Windsor / Vizita s-a încheiat fără anunţuri importante la nivel politic sau diplomatic

Articole18 Sep • 580 vizualizări
0 comentarii

Ilie Bolojan la Euronews: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene și intrarea în incapacitate de plată / Ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna viitoare

Articole18 Sep • 9.676 vizualizări
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.