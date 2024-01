VIDEO Hamas a distribuit o înregistrare video cu ostatici israelieni şi spune că va dezvălui soarta lor

Hamas a distribuit duminică o înregistrare video în care apar trei ostatici israelieni în Gaza şi în care aceştia îndeamnă guvernul lor să oprească ofensiva împotriva grupării islamiste palestiniene şi să obţină eliberarea lor, în timp ce ambele părţi au marcat cea de-a 100-a zi de război, relatează Reuters, citată de News.ro.

Videoclipul de 37 de secunde, nedatat, în care apar Noa Argamani, 26 de ani, Yossi Sharabi, 53 de ani, şi Itai Svirsky, 38 de ani, se încheia cu un mesaj: „Mâine vă vom informa despre soarta lor”.

Hamas a precizat mai devreme duminică, faptul că a pierdut contactul cu unii ostatici în timp ce forţele israeliene au bombardat Gaza, menţionând că este posibil ca aceştia să fi fost ucişi în acest proces. La începutul războiului, a ameninţat, de asemenea, că va executa ostaticii ca represalii la loviturile militare israeliene.

Hamas releases new propaganda video on the 100th day anniversary of Oct 7th where hundreds of people were taken hostage.

3 hostages have appeared in the video- forced to demand an end to the war.

Noa Argamani, Yossi Sharabi, Tai Tversky have pleaded to be returned to Israel… pic.twitter.com/w7mQq4xpl1

