Israel va răspunde până vineri cu privire la planul de armistițiu în Gaza, acceptat de Hamas

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Israelul a declarat că va transmite răspunsul său mediatorilor internaționali până vineri cu privire la un nou plan de încetare a focului în Gaza, acceptat de Hamas, pe fondul presiunii tot mai mari pentru un armistițiu într-un război care a făcut peste 62.000 de victime palestiniene, transmite The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După protestele în masă din Israel care cereau un acord pentru eliberarea celor 20 de ostatici israelieni rămași în viață, deținuți în Gaza, se pare că Hamas și-a redus cererile pentru un schimb de prizonieri-ostatici, precum și în privința extinderii unei „zone de securitate tampon” cerute de Israel.

Conform detaliilor raportate ale planului propus, aproximativ jumătate dintre ostaticii rămași în viață, precum și trupurile neînsuflețite, ar fi eliberate într-un acord în etape în schimbul a aproximativ 150 de palestinieni deținuți în închisorile israeliene, unii dintre ei ispășind pedepse pe viață, în timpul unui armistițiu de 60 de zile.

Deși Israelul a declarat că nu mai este interesat de un acord parțial, amenințând în schimb cu o nouă ofensivă iminentă la scară largă pentru a cuceri orașul Gaza, detaliile noii propuneri de încetare a focului o aduc foarte aproape de schița unui acord sugerat inițial de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff.

În ciuda respingerii de către Israel a unui acord parțial, șeful Mossadului, David Barnea, a vizitat recent Qatarul, pe fondul speculațiilor că discuțiile sunt mai active decât recunoaște oficial Israelul.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului a declarat marți că ultima propunere de încetare a focului în Gaza, acceptată de Hamas, a fost „aproape identică” cu un plan anterior propus de Witkoff. Hamas a dat un „răspuns foarte pozitiv, și a fost cu adevărat aproape identic cu ceea ce partea israeliană acceptase anterior”, a spus purtătorul de cuvânt.

Egiptul a declarat luni că, împreună cu Qatar, a trimis noua propunere Israelului și „mingea este acum în terenul său”.