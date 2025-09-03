VIDEO UPDATE Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat / Trei morți, 20 de răniți
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri, 3 septembrie, potrivit mai multor mass-media portugheze, citate de Le Figaro.
UPDATE Cel puțin trei persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite după ce funicularul Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit, au declarat serviciile de urgență, citate de Sky News.
Știrea inițială:
Până în prezent, există aproximativ douăzeci de victime, fără a se ști dacă există morți. CNN Portugalia a raportat anterior aproximativ douăzeci de răniți.
O fotografie făcută la fața locului arăta funicularul, similar unui tramvai, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, practic distrus.
„Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime. Nu avem cunoștință de niciun deces, dar abia ajungem la fața locului”, a declarat pentru Reuters Paulo Sousa, șeful echipei de pompieri din Lisabona.
🇵🇹‼️ | ÚLTIMA HORA — El icónico funicular Elevador da Glória en Lisboa se descarriló, dejando al menos 20 víctimas según reportes iniciales. pic.twitter.com/UeZAhXzdRo
— UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
“Fake”: Ilie Bolojan neagă că președintele Nicușor Dan ar fi calculat cu pixul, pe hârtie, care este impactul bugetar al reducerilor de posturi în administrația locală
Federația Greenfield a deschis traficul auto prin Pădurea Băneasa, printr-un gest unilateral, „în calitate de beneficiar al contractului cu Romsilva” / Filmări cu mașini – martori / Surse: Romsilva cedează în folosință trei drumuri, nu doar unul singur
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.