VIDEO UPDATE Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat / Trei morți, 20 de răniți

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri, 3 septembrie, potrivit mai multor mass-media portugheze, citate de Le Figaro.

UPDATE Cel puțin trei persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite după ce funicularul Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit, au declarat serviciile de urgență, citate de Sky News.

Știrea inițială:

Până în prezent, există aproximativ douăzeci de victime, fără a se ști dacă există morți. CNN Portugalia a raportat anterior aproximativ douăzeci de răniți.

O fotografie făcută la fața locului arăta funicularul, similar unui tramvai, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, practic distrus.

„Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime. Nu avem cunoștință de niciun deces, dar abia ajungem la fața locului”, a declarat pentru Reuters Paulo Sousa, șeful echipei de pompieri din Lisabona.