VIDEO FOTO Sute de adepți ai fostului candidat pro-rus la prezidențiale l-au așteptat la IPJ Ilfov / Inculpat pentru propagandă legionară și instigare împotriva ordinii constituționale, Călin Georgescu n-a răspuns la întrebarea G4Media despre întâlnirea cu omul de afaceri Rusen, acuzat că a escrocat antreprenori

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sute de adepți ai fostului candidat pro-rus cu discurs neolegionar la alegerile prezidențiale din 28 noiembrie s-au adunat luni dimineață la IPJ Ilfov, unde Călin Georgescu a fost așteptat la ora 10:00 pentru măsura controlului judiciar. Oamenii au scandat ”Călin Georgescu, președinte” și au cerut ”Libertate” pentru fostul candidat pro-rus.

Călin Georgescu n-a răspuns la întrebarea reporterului G4Media despre întâlnirea recentă din mașină cu omul de afaceri Ionel Rusen, acuzat că a escrocat mai mulți antreprenori, subiect despre care G4Media a scris în exclusivitate. Detalii aici.

Reporterul, aflat lângă Georgescu, l-a întrebat de mai multe ori pe acesta de ce s-a întâlnit cu Rusen, însă fostul candidat la prezidențiale a refuzat să răspundă, ulterior reporterul fiind împins de adepții lui Georgescu.

În schimb, Georgescu a parcurs drumul până la intrarea în sediul de poliție flancat de bodyguarzi, adepți și două angajate de la posturile de televiziunea Realitatea Plus și România TV, în contextul în care moderatoarea Anca Alexandrescu de la Realitatea, postul de propagandă al lui Georgescu, și-a anunțat posibila intenție de a candida la Primăria București.

Georgescu a negat luni o posibilă candidatură la Primăria Capitalei, a transmis că nu are legătură cu niciun partid politic și nu pregătește formarea unui alt partid politic:

”Nu am nimic de-a face cu niciun fel de politică de partid, nu construiesc niciun partid nou, nu candidez, că am tot auzit întrebarea asta și poziția multor jurnaliști, la Primăria Bucureștiului”.

Georgescu a mai declarat că ”dacă nu era interzis ilegal și total abuziv” astăzi se vorbea de ”Pacea de la București”, făcând referire la ”sistemul oligarhic european care respiră și visează doar război”.

Călin Georgescu este inculpat și pus sub control judiciar în două dosare penale, unul privind propaganda legionară și în altul este anchetat împreună cu mercenarul fugar Horațiu Potra, acuzați de instigare împotriva ordinii constituționale. Vezi detalii aici și aici.

știre în curs de actualizare