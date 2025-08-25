G4Media.ro
VIDEO FOTO Sute de adepți ai fostului candidat pro-rus la prezidențiale l-au așteptat la IPJ Ilfov / Inculpat pentru propagandă legionară și instigare împotriva ordinii constituționale, Călin Georgescu n-a răspuns la întrebarea G4Media despre întâlnirea cu omul de afaceri Rusen, acuzat că a escrocat antreprenori

Sute de adepți ai fostului candidat pro-rus cu discurs neolegionar la alegerile prezidențiale din 28 noiembrie s-au adunat luni dimineață la IPJ Ilfov, unde Călin Georgescu a fost așteptat la ora 10:00 pentru măsura controlului judiciar. Oamenii au scandat ”Călin Georgescu, președinte” și au cerut ”Libertate” pentru fostul candidat pro-rus.

Călin Georgescu n-a răspuns la întrebarea reporterului G4Media despre întâlnirea recentă din mașină cu omul de afaceri Ionel Rusen, acuzat că a escrocat mai mulți antreprenori, subiect despre care G4Media a scris în exclusivitate. Detalii aici. 

Reporterul, aflat lângă Georgescu, l-a întrebat de mai multe ori pe acesta de ce s-a întâlnit cu Rusen, însă fostul candidat la prezidențiale a refuzat să răspundă, ulterior reporterul fiind împins de adepții lui Georgescu.

În schimb, Georgescu a parcurs drumul până la intrarea în sediul de poliție flancat de bodyguarzi, adepți și două angajate de la posturile de televiziunea Realitatea Plus și România TV, în contextul în care moderatoarea Anca Alexandrescu de la Realitatea, postul de propagandă al lui Georgescu, și-a anunțat posibila intenție de a candida la Primăria București.

Georgescu a negat luni o posibilă candidatură la Primăria Capitalei, a transmis că nu are legătură cu niciun partid politic și nu pregătește formarea unui alt partid politic:

  • ”Nu am nimic de-a face cu niciun fel de politică de partid, nu construiesc niciun partid nou, nu candidez, că am tot auzit întrebarea asta și poziția multor jurnaliști, la Primăria Bucureștiului”.

Georgescu a mai declarat că ”dacă nu era interzis ilegal și total abuziv” astăzi se vorbea de ”Pacea de la București”, făcând referire la ”sistemul oligarhic european care respiră și visează doar război”.

Călin Georgescu este inculpat și pus sub control judiciar în două dosare penale, unul privind propaganda legionară și în altul este anchetat împreună cu mercenarul fugar Horațiu Potra, acuzați de instigare împotriva ordinii constituționale. Vezi detalii aici și aici. 

știre în curs de actualizare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

3 comentarii

  1. Noul Guru al României. Poate fac și o spirală după ce iese de la controlul judiciar. Guru Georgescu în centru flancat de interlopi și mercenari. Asta da salvare pentru România !

  2. Cine ii aduce si ii plateste pe acesti r3tardati ?
    Cine si de ce ii plateste pe interlopi si mercenari ?

  3. G4Media poate il intrebati si pe Nicuso Dan sa ne arate dovezile anularii alegerilor…a promis in 3-4 zile, dc iasa presedinte ne prezinta motivul anularii…G4Media ii puteti reaminti, poate a uitat

