Sursa: FSE Spiru Haret

VIDEO FOTO O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ față de Legea Bolojan, la sediul Ministerului Educației / Săptămâna viitoare sunt programate proteste și în Piața Victoriei

Protestele organizate de sindicatele din învățământ, începând din 30 iulie, față de tăierile din Educație incluse în Legea Bolojan, au ajuns în cea de-a 21 zi, iar de săptămâna viitoare sunt prevăzute demonstrații și în Piața Victoriei, înaintea unei acțiuni mai ample pregătite pentru 8 septembrie. „Demisia” – au strigat din nou protestatarii, vineri dimineață, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, scrie Edupedu.ro.

Această cerere adresată ministrului Daniel David a fost constantă pe parcursul manifestațiilor din ultima lună, în condițiile în care liderul sindical Simion Hăncescu spunea, miercuri, că David „este vinovatul principal pentru măsurile care s-au luat”.

Vezi imagini de la protest și citește mai mult pe Edupedu.ro 

