VIDEO Cântăreață rusă de 18 ani, reținută de poliția din Sankt Petersburg pentru interpretarea unui cântec anti-Putin

Poliția din Sankt Petersburg a reținut-o pe cântăreața Diana Loginova, în vârstă de 18 ani, după ce aceasta a interpretat un cântec de protest celebru care cere răsturnarea președintelui rus Vladimir Putin, au relatat mass-media locale pe 15 octombrie, scrie The Kyiev Independent.

Loginova și colegii ei din trupa Stoptime au fost filmați la începutul acestei săptămâni interpretând „Swan Lake Cooperative”, o melodie a rapperului rus Noize MC. Imaginile video ale interpretării lor arată mulțimea cântând activ împreună cu ei.

Noize MC a fost etichetat drept „agent străin” de către guvernul rus în noiembrie 2022 și trăiește în exil de la începutul războiului pe scară largă.

Piesa sa „Swan Lake Cooperative” a fost etichetată ca „extremistă” în primăvara anului 2025, Parchetul din Sankt Petersburg susținând că „reprezintă o amenințare pentru sănătatea copiilor” și „încurajează atitudini negative față de oficialii guvernamentali, în special față de președintele Rusiei și susținătorii săi”.

Trupa Stoptime a interpretat anterior cântece ale altor artiști etichetați drept „agenți străini” de către guvernul rus. Astfel de acțiuni publice au devenit din ce în ce mai riscante în Rusia, pe măsură ce autoritățile intensifică represiunea împotriva disidenților în contextul războiului pe scară largă din Ucraina.

Potrivit mass-media locală Fontanka, bateristul și chitaristul trupei Stoptime au fost, de asemenea, interogați, dar ulterior eliberați de poliție.

Loginova, cunoscută și sub numele de scenă Naoko, va fi probabil acuzată de „discreditarea” forțelor armate ruse și de organizarea unui eveniment neautorizat într-un loc public, pentru care ar putea fi reținută până la 15 zile.

Până la momentul publicării acestui articol, Stoptime nu a comunicat nicio informație pe canalul său Telegram cu privire la starea lui Loginova, ci doar că concertul programat pentru 14 octombrie a fost anulat.

Cu toate acestea, trupa a scris pe 14 octombrie că intenționează să înceteze temporar să comunice în avans locațiile concertelor sale din motive de securitate.