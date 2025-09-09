VIDEO Flotila către Gaza afirmă că una dintre navele sale a fost „lovită” și suspectează o dronă

Flotila către Gaza a afirmat în noaptea de luni spre marți că una dintre navele sale a fost „lovită” de o dronă în largul Tunisului. Autoritățile tunisiene au negat acest lucru, afirmând că nu au detectat „niciun” aparat, potrivit Le Figaro.

Nava „a fost lovită de o dronă în apele tunisiene”, a anunțat pe Instagram „Global Sumud Flotilla”, distribuind o înregistrare video realizată de o cameră de supraveghere. Un jurnalist AFP sosit rapid la Sidi Bou Saïd, lângă Tunis, a putut vedea nava înconjurată de alte ambarcațiuni, dar focul nu mai era vizibil.

Flotila a afirmat că cele șase persoane aflate la bord erau tefere și nevătămate, raportând pagube materiale și denunțând „acte de agresiune menite să deraieze misiunea (sa)”.

„Nicio dronă” nu a fost detectată, potrivit Tunisului

La rândul său, Garda Națională Tunisiană a afirmat pentru AFP că nu a detectat „nicio dronă”. „Conform constatărilor preliminare, un incendiu a izbucnit în vestele de salvare”, a declarat pentru AFP Houcem Eddine Jebabli, purtătorul său de cuvânt.

Informațiile care menționează prezența unei drone „sunt lipsite de orice fundament”, a insistat Garda Națională într-un comunicat publicat pe pagina sa oficială de Facebook, emițând ipoteza că focul ar fi putut fi declanșat de un muc de țigară.

„Vă las pe voi să trageți concluziile”

Militantul brazilian Thiago Avila a publicat într-un videoclip pe Instagram mărturia unui alt membru al flotei care susține că a văzut o dronă. „A fost 100% o dronă care a lansat o bombă”, a afirmat militantul Miguel.

Raportorul special al ONU pentru Teritoriile Palestiniene, Francesca Albanese, care locuiește în Tunisia și s-a deplasat în timpul nopții la portul Sidi Bou Saïd, a distribuit pe X un videoclip înregistrat de camera de supraveghere a navei. „1. Zgomotul a fost identificat de echipaj ca fiind o dronă. 2. Echipajul a declanșat alarma și a cerut ajutor. 3. Explozia. Vă las pe voi să trageți concluziile”, a scris ea.

„Dacă se confirmă că este vorba de un atac cu drone, ar fi (…) o agresiune împotriva Tunisiei și a suveranității tunisiene”, a declarat Francesca Albanese în fața jurnaliștilor în portul Sidi Bou Saïd.

AFP a solicitat armatei israeliene un comentariu, dar nu a primit un răspuns imediat.

Reamintim că operațiunea „Global Sumud Flotilla”, „cea mai mare misiune civică navală realizată vreodată”, are ca scop să ajungă pe teritoriului palestinian pentru a deschide un canal umanitar permanent și „a pune capăt genocidului în curs al poporului palestinian”. Personalități precum Greta Thunberg și eurodeputata Rima Hassan participă la această operațiune.