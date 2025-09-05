VIDEO Fenomenul ”pantera neagră” apare din nou în presa bulgară: Felina ar fi fost văzută în apropierea unui sat din sud-vestul țării / Ce se observă în imagini și cum folosesc bulgarii pantera pentru promovarea turistică

Fenomenul ”pantera neagră” apare din nou în presa bulgară: Felina ar fi fost văzută în apropierea unui sat din sud-vestul țării, transmite Novinite. Ce se observă, de fapt, în imagini și cum folosesc bulgarii pantera pentru promovarea turistică?

Relatări despre un ”prădător mare, negru”, bănuit a fi leopard sau panteră, au stârnit teamă și au intensificat activitatea poliției în zona Dupnița, după ce ar fi fost zărit în apropierea satului Krainitsi, notează cunoscuta publicație bulgară. Potrivit oficialilor locali, animalul a fost observat la ”doar câteva sute de metri de ultimele case ale așezării”, mai arată Novinite.

”Alarma” a fost dată chiar de primarul din Krainitsi, Desislav Nașov, care ar fi fost alertat de un sătean. Martorul a spus că a întâlnit animalul joi după-amiază, într-un ogor din apropiere. L-a descris drept ”o creatură mare, cu blană neagră, asemănătoare cu un leopard sau o panteră neagră”, și a spus că se deplasa rapid peste pajiște, mai precizează sursa citată.

Primarul a confirmat că a contactat imediat Departamentul Regional de Poliție din Dupnița, care a trimis echipe să patruleze zona. Potrivit unor relatări neverificate, martorul a reușit să filmeze animalul și intenționează să predea imaginile autorităților pentru analiză. Deocamdată, însă, Ministerul de Interne nu a confirmat autenticitatea înregistrării sau existența unor urme.

În luna iulie, Euronews nota că autoritățile din Bulgaria au încheiat căutarea unei pantere negre suspectate în Platoul Șumen, după ce nu au găsit dovezi concrete ale prezenței animalului, dar vor continua să monitorizeze zona în căutarea unor indicii suplimentare.

După ce a câștigat o faimă neașteptată în urma ”isteriei panterei negre”, orașul Șumen a transformat toată agitația într-o atracție turistică.

Pantera ar fi evadat dintr-o grădină zoologică privată a unui afacerist bulgar și ar fi ajuns în Giurgiu, conform mai multor apeluri la 112. Nu e clar, însă, cum a traversat pantera Dunărea și nici nu a existat o confirmare oficială că pantera se află pe teritoriul României.

Însă evenimentul a devenit extrem de viral pe rețelele de socializare din România și zeci de corporații și influenceri, inclusiv instituții publice cum ar fi Inspectoratul pentru Situații de Urgență, au postat meme-uri sau imagini cu pantera realizate cu inteligența artificială.

Și mai virală a fost pantera în Bulgaria, acolo unde, acum, autoritățile locale profită de notorietatea panterei și dezvoltă o nouă rută tematică, inspirată de așa-numitul „prădător negru”, care a stârnit vâlvă nu doar în Bulgaria, ci și dincolo de graniță, în România. Fascinația publicului a generat chiar și un val de meme-uri și conținut umoristic online.

Primarul, Hristo Hristov, alături de viceprimarul Daniela Ruseva și Zhechka Nedyalkova, viceprimarul Municipiului Kaspichan, au prezentat planuri pentru un amplu proiect turistic comun, în valoare de peste 4,8 milioane de leva. Inițiativa, finanțată pentru a susține un produs turistic partajat, își propune să construiască o infrastructură modernă și integrată, care leagă experiențele naturale, culturale și digitale, conform Novinite.

Proiectul prevede construcția de trasee de drumeție și ciclism, trasee de wellness și asfaltarea drumului care duce la peștera Biserna. Semnalizările noi vor include coduri QR, în timp ce traseul spre monumentul Leului va fi îmbunătățit cu cinci căsuțe în stilul cărților de povești pentru copii. Printre facilitățile recreative suplimentare se numără atracții cu frânghii pentru copii în Grădina Orașului, foișoare și zone de picnic pe platoul Șumen și în Kaspichan, precum și un traseu de tip pump track cu obstacole artificiale, conceput pentru bicicliști. Vor exista, de asemenea, trasee incluzive adaptate pentru copiii cu dizabilități.

Un element digital important este, de asemenea, o componentă centrală a planului. Scenele de-a lungul traseelor vor beneficia de iluminat creativ și de puncte de reper turistice reproduse digital, aduse la viață prin realitate augmentată. Atracțiile și peisajele vor fi scanate cu drone, sisteme laser și tehnologie LIDAR. Scopul este de a oferi vizitatorilor o experiență multi-senzorială care îmbină natura cu instrumente inovatoare.

O atenție deosebită va fi acordată accesibilității infrastructurii, cu trasee planificate pentru persoanele cu mobilitate redusă, alături de piste de ciclism dedicate. Servicii inovatoare, inclusiv funcții de realitate virtuală și augmentată alimentate de inteligență artificială, vor fi introduse în locații turistice cheie, cum ar fi monumentul „Fondatorilor statului bulgar”, Călărețul de la Madara și Cetatea Șumen. Aceste instalații imersive vor ocupa spații expoziționale întregi, oferind vizitatorilor o perspectivă vie asupra trecutului medieval al Bulgariei – de la conducătorii și bătăliile sale până la etapele importante ale Primului Regat Bulgar.