VIDEO Coiful de la Coțofenești, refăcut din ciocolată / Poate fi văzut la Festivalul Ciocolatei de la Iași
Sala Atrium de la Palas Mall Iași găzduiește în acest weekend Festivalul Ciocolatei, manifestare ajunsă la a VIII-a ediție națională, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași.
”Venim pentru prima oară în Iași cu ciocolată artizanală, nu ciocolată de raft, cu diverse tipologii de gusturi creative și neobișnuite, de la ciocolată cu jumări, ciocolată cu boască, praline cu crizanteme, praline cu gorgonzola și reducție de vinal.
Avem și o zonă de parfumuri de nișă cu miros de napolitane, de ciocolată cu lapte, de ciocolată neagră, de ploaie chiar.
Avem Coiful de la Coțofenești refăcut în ciocolată de un Maitre Chocolatier din Pașcani, care a muncit 50 de zile și 50 de nopți la el”, spune organizatorul manifestării, Adina Istrate.
Din oră în oră vor fi organizate aici demonstrații ale maeștrilor ciocolatieri.
