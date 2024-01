VIDEO Biden îl acuză pe Trump că foloseşte retorica ”Germaniei naziste” / ”Echipa de campanie a lui Donald Trump este obsedată de trecut, nu de viitor”

Donald Trump este pregătit să ”sacrifice” democraţia americană, ”el vorbeşte despre sângele americanilor care este otrăvit, folosind exact acelaşi limbaj ca cel folosit în Germania nazistă”, îl acuză vineri Joe Biden într-un discurs de campanie la Valley Forge, în Pennsylvania, cu o zi înainte de marcarea a trei ani de la luarea cu asalt a Capitoliului, relatează News.ro, care citează AFP.

”Echipa de campanie a lui Donald Trump este obsedată de trecut, nu de viitor. El este pregătit să ne sacrifice democraţia pentru a obţine puterea”, îl acuză preşedintele democrat, care vrea să-şi accelereze campania electorală în vederea alegerilor prezidenţiale.

Donald Trump cauţionează ”violenţa politică”, la fel ca susţinătorii săi, a continuat Joe Biden în discursul său.

”Trump şi susţinătorii săi MAGA («Make America Great Again», sloganul-far al miliardarului republican) nu doar cauţionează violenţa politică, ci râd de ea”, denunţă democratul în vârstă de 81 de ani.

Joe Biden îl acuză pe Donald Trump de folosirea retoricii ”Germaniei naziste”.

„Political violence is never acceptable!” says Joe Biden in Valley Forge, where George Washington rallied the Continental Army to use political violence against the British Empire via the American Revolution, which is why we have a United States of America to begin with. pic.twitter.com/pD6RUuEvFO

— Craig R. Brittain (@RealBrittain) January 5, 2024