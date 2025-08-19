G4Media.ro
Budapesta, luată în calcul de Statele Unite ca posibil loc al întâlnirii…

https://www.g4media.ro/live-trump-il-primeste-pe-zelenski-la-casa-alba-la-ora-20-00-ora-romaniei-va-fi-un-tete-a-tete-apoi-li-se-alatura-iderii-europeni-un-format-fara-precedent-de-la-inceputul-invaziei-ruse-a-ucrainei.html
sursa foto: Facebook / Casa Albă

Budapesta, luată în calcul de Statele Unite ca posibil loc al întâlnirii trilaterale SUA-Rusia-Ucraina (POLITICO)

Casa Albă plănuiește o posibilă întâlnire trilaterală între președinții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei în capitala Ungariei, Budapesta, ca următor pas în negocierea încheierii războiului care durează de ani de zile, potrivit unui oficial din administrația Trump și a unei persoane apropiate administrației, notează Politico.

- articolul continuă mai jos -

Serviciul Secret al Statelor Unite se pregătește pentru summit-ul din națiunea central-europeană condusă de prim-ministrul Viktor Orbán, care a fost apropiat de președintele Donald Trump încă din primul mandat al președintelui american.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

În timp ce Serviciul Secret cercetează adesea mai multe locații și locul final se poate schimba, Budapesta se conturează ca o primă opțiune pentru Casa Albă, au spus cele două persoane, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta conversații private. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Trump că preferă Moscova, iar președintele francez Emmanuel Macron a susținut Geneva ca locuri de întâlnire ideale. Pentru a nu fi lăsat deoparte, ministrul de externe elvețian i-a promis „imunitate” lui Putin pentru un mandat de arestare pentru crime de război, în cazul în care națiunea cunoscută pentru neutralitate ar fi aleasă pentru discuțiile de pace.

Ungaria ar fi o alegere inconfortabilă pentru Ucraina, deoarece amintește de Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Statele Unite, Regatul Unit și Rusia au promis să susțină independența, suveranitatea și respectul pentru granițele Ucrainei în schimbul renunțării la armele sale nucleare. Asaltul lui Putin din 2014 asupra Ucrainei a demonstrat că acordul a fost lipsit de sens, deoarece niciunul dintre semnatari nu a furnizat forțe militare pentru a contracara atacurile.

