Viaţa lui Malcolm X, un ”erou tragic” afro-american, adaptată la Metropolitan Opera din New York / La aproape 60 de ani după moartea acestui fost lider al grupării radicale „Nation of Islam” noul spectacol capătă o dimensiune politică

Viaţa lui Malcolm X, o personalitate legendară a cauzei persoanelor de culoare din Statele Unite, asasinat în 1965, este transpusă începând de vineri pe scena prestigioasei Opere Metropolitan din New York, o companie care se deschide treptat în faţa conceptului de diversitate, informează AFP.

Spectacolul de operă „X: The Life and Times of Malcolm X” este o repunere în scenă a unei prime versiuni de la jumătatea anilor 1980 într-un nou stil afro-futurist, un curent de gândire şi de estetică, ce traversează istoria artei afro-americane începând din anii 1960.

Opera a fost foarte puţin jucată înainte să beneficieze de o nouă montare în 2021 la Detroit, în nordul Statelor Unite, apoi, în această toamnă, la New York, capitala culturii americane.

La Met Opera din Manhattan, muzica spectacolului este compusă de Anthony Davis, libretul este scris de Thulani Davis, regia este asigurată de Robert O’Hara, iar baritonul Will Liverman interpretează rolul principal.

Reprezentaţia artistică prezintă cei 39 de ani din viaţa lui Malcolm Little, născut în 1925 şi devenit ulterior Malcolm X, unul dintre cei mai influenţi activişti radicali pentru drepturi civile înainte de asasinarea sa din februarie 1965 în Harlem, un cartier situat la nord de Manhattan.

Moarte violentă

Moartea sa violentă – pentru care doi bărbaţi americani de culoare au fost declaraţi nevinovaţi în 2021 şi despăgubiţi în 2022 după ce au executat o pedeapsă de aproape 20 de ani de închisoare – a reprezentat un şoc şi o tragedie, explică experţii.

Noua versiune a operei se aventurează în universul esteticii afro-futuriste: o replică enormă a unei nave spaţiale pluteşte deasupra scenei pe care artiştii din cor poartă îmbrăcăminte de inspiraţie pre-colonială în combinaţie cu un stil de modă inspirat din domeniul ştiinţifico-fantastic.

Muzica noului spectacol de operă – clasic contemporan cu accente de jazz – este acompaniată de o trupă de dansatori.

Pentru compozitorul Anthony Davis, nu este vorba „despre a încerca să facem un portret fidel al lui Malcolm, ci de a încerca să aducem pe scenă toate ideile şi conceptele în care el era atât de implicat”.

Pentru că, afirmă acelaşi muzician, „Malcolm este un erou tragic”.

„Black Lives Matter”

La aproape 60 de ani după moartea acestui fost lider al grupării radicale „Nation of Islam” şi la trei ani după protestele declanşate de mişcarea „Black Lives Matter”, noul spectacol de operă capătă o dimensiune politică.

🚨🇵🇸 Malcom X STOOD WITH PALESTINE pic.twitter.com/kcTdNZelQO — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 1, 2023

Potrivit lui Anthony Davis, „trezirea la care am asistat după cazul George Floyd” – un bărbat de culoare ucis de un poliţist alb la Minneapolis în mai 2020, care a declanşat un val de manifestaţii împotriva rasismului în întreaga ţară – „a relansat urgenţa de a proceda mai bine în materie de diversitate în universul muzicii clasice”.

Până de curând, „atât de mulţi oameni, idei şi stiluri estetice erau marginalizaţi”, a deplâns muzicianul, care este de părere că Statele Unite sunt de acum „o ţară mai deschisă”.

Leah Hawkins, soprana care interpretează atât rolul mamei lui Malcolm X, Louise Little, cât şi pe cel al soţiei acestuia, Betty Shabazz, consideră că o astfel de experienţă artistică „black” pe scenă „este ceva care ar trebui să fie normal (…), cu care publicul ar trebui să se obişnuiască (…), nu un eveniment excepţional”.

Acest curent începe să se manifeste încet-încet şi în mediul muzicii clasice, recunoaşte Leah Hawkins.

Met Opera şi-a făcut o misiune de onoare din primirea mai multor producţii contemporane şi provenite din curentul care susţine diversitatea, cum ar fi „Fire” în 2021 şi „Champion” în 2022, ambele compuse de jazzmanul Terence Blanchard.

Virtuţi educative

Noul spectacol „X: Ther Life and Times of Malcolm X” are şi virtuţi educative, au declarat Anthony Davis şi Leah Hawkins.

„Cunosc mulţi oameni care nu au citit niciodată ‘Autobiografia lui Malcolm X’, care nu ştiu nimic despre povestea lui”, recunoaşte soprana americană, care crede că „este important să aducem pe scenă un astfel de personaj pentru a îi educa pe oameni”.

Acest proiect este cu atât mai indispensabil, confirmă Anthony Davis, într-o ţară extrem de polarizată în privinţa chestiunilor sociale şi care se fracturează tot mai mult între progresişti şi conservatori, între diferite grupuri culturale.

Iar toate acestea se întâmplă cu doar un an înaintea alegerilor prezidenţiale americane.

Povestea lui Malcolm X reprezintă „o parte a Americii care încă nu este întotdeauna spusă”, în special despre „rasism”, a adăugat Anthony Davis.