Protocoalele Înțelepților Sionului – un fals antisemit demascat acum peste 100 de ani care continuă să circule în mai multe colțuri ale lumii, în special în statele musulmane

Pe 17 august 1921 cotidianul The Times din Londra dezvăluia că Protocoalele sunt copiate în mare parte dintr-o satiră politică franceză: Dialogul în iad între Machiavelli și Montesquieu (1864) al lui Maurice Joly. În Dialogul în iad nu se face nicio mențiune despre evrei. The Times declară Protocoalele drept „false” și „un fals stângaci”.

Cu toate acestea, falsul s-a perpetuat și a fost utilizat de naziști ca propagandă antisemită, iar azi în mai multe state musulmane Protocoalele se bucură de o largă circulație.

Protocoalele au fost publicate pentru prima oară în 1903 în ziarul Znamya, editat de publicistul antisemit moldovean Pavel Crușevan, în chiar anul marelui pogrom de la Chișinău, primul pogrom de acest fel din Europa în secolul XX.

Cartea, serializată de Crușevan în 1903, este o expresie a antisemitismului larg răspândit în Imperiul Țarist și îi acuză pe evrei de o conspirație pe scară largă pentru a obține dominație mondială. Într-un proces la Berna din 1934 – 1935 intentat de două organizații evreiește elvețiene a ieșit la iveală faptul că falsul fusese instrumentat de poliția secretă țaristă, Ohrana, la începutului secolului XX.

De altfel, cu 10 ani înainte, în 1924, însuși ideologul Partidului Național Socialist al Muncitorilor din Germania (NSDAP, nazist), Joseph Goebbels declara: “Cred că Protocoalele Înțelepților Sionului sunt un fals. . . . [Cu toate acestea], cred în adevărul intrinsec, dar nu și în adevărul factual al Protocoalelor.”

În lucrarea sa de căpătâi, Mein Kampf, liderul nazist Adolf Hitler avea folosească Protocoalele ca o sursă a teoriilor sale antisemite, iar din 1933 când naziștii au ajuns la putere, propaganda oficială a folosit din plin textul pe care Goebbels, acum devenit atotputernic ministru al propagandei îl considera un fals cu nouă ani înainte.

În emisiunile în limba arabă difuzate de posturile de radio din Berlin, muftiul Ierusalimului, Hajj Amin al-Husseini, un aliat al naziștilor refugiat în Germania, preia temele din Protocoale. El susține că deține „documente sioniste secrete” care confirmă presupusele planuri ale evreilor de a distruge locurile sfinte islamice din Palestina aflată sub mandat britanic.

Înfrângerea Germaniei naziste în 1945 nu pus capăt sprijinului de care se bucurau Protocoalele mai ales în lumea musulmană. Foarte relevantă, de exemplu, este carta organizației teroriste palestiniene Hamas, care la înființare în 1988 în Articolul 32 făcea referire la Protocoale pentru a justifica apelurile la anihilarea poporului evreu și a statului Israel. Iar teme din Protocoale sunt reluate în mod regulat de diferiți vorbitori care apar pe canalul oficial TV al Autorității Palestiniene.

În anul 2000, guvernul Iranului, care are ca politică declarată distrugerea statului Israel, a publicat Protocoalele în limba farsi. În 2003 o serie de televiziune în 30 de părți intitulată Al Shatat (Diaspora) este difuzată pe canalul de televiziune Al-Manar al Hezbollah din Liban. Seria menționează un „guvern evreiesc global”, așa cum este descris în Protocoale.

În 2005 este publicată o ediție a Protocoalelor autorizată de Ministerul Informațiilor din Siria. Aceasta susține că Înțelepții Sionului au coordonat atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite.

Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad (în funcție între 2005 și 2013) se inspiră din temele abordate în Protocoale. El susținea în 2012 că evreii au planificat Primul și Al Doilea Război Mondial. De asemenea, afirmă că evreii controlează guvernul SUA.