G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UE restricţionează utilizarea ”chimicalelor eterne” în spumele de stingere a incendiilor

extinctor
ID 261951377 © Auremar | Dreamstime.com

UE restricţionează utilizarea ”chimicalelor eterne” în spumele de stingere a incendiilor

Analize5 Oct • 61 vizualizări 0 comentarii

Comisia Europeană a anunţat vineri introducerea unor restricţii privind utilizarea substanţelor cunoscute sub numele de PFAS, sau ”chimicale eterne”, în spumele de stingere a incendiilor — un pas important către obiectivul Uniunii Europene de a reduce treptat folosirea acestor compuşi în bunurile de consum, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

PFAS (substanţe per- şi polifluorurate) nu se descompun în mediul înconjurător, acumulându-se în ecosisteme, în apa potabilă şi în organismul uman, ceea ce ridică serioase probleme de sănătate şi mediu.

Noile restricţii vor intra în vigoare până la sfârşitul lunii octombrie, cu perioade de tranziţie variabile — de la câteva luni pentru unele industrii până la zece ani, în funcţie de domeniul de utilizare. Vânzarea extinctoarelor portabile care conţin PFAS va fi interzisă după şase luni, iar utilizarea acestora în activităţi de instruire, testare şi de către serviciile municipale de pompieri va fi restricţionată după 18 luni.

Pentru siturile industriale cu risc ridicat, care stochează cantităţi mari de lichide inflamabile, se va aplica o perioadă de tranziţie de zece ani.

”Aproximativ 60% din spumele de stingere conţin PFAS, ceea ce a dus la numeroase cazuri de contaminare a solului şi a apei, inclusiv a apei potabile. Aceasta este o etapă importantă în combaterea poluării cu PFAS în întreaga Europă”, a declarat comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.