Șeful DNA, întrebat dacă dosarul Coldea va rezista în instanță: ”Cu siguranță da. L-am urmărit îndeaproape”

Șeful DNA, Marius Voineag, a fost întrebat într-un interviu Antena 3 difuzat sâmbătă seară dacă dosarul Coldea are suficiente probe și consistență încât să reziste în instanță și să stea în picioare în fața judecătorilor: ”Cu siguranță da”, a răspuns Voineag, care a subliniat și că ”a urmărit îndeaproape” speța.

”Cu siguranţă da. Sunt foarte sigur de treaba asta, pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape. A fost un dosar de mare impact public, dar a fost un dosar prudent lucrat şi de către procurorul de caz. Procurorul de caz care a fost atent din plin, inclusiv cu această latură emoţională. Ştiam foarte bine că domnul Dumbravă este bolnav. De fiecare dată i s-a permis accesul pentru tratamente în străinătate (…)”, a declarat Marius Voineag, care a amintit și de moartea unui dintre inculpați, fostul șef al direcției juridice din SRI, Dumitru Dumbravă.

Fostul adjunct SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, fostul său asociat într-o companie de consultanță, au fost trimiși în judecată, la începutul lunii iulie, de DNA.

Cei doi, alături de avocatul Doru Trăilă, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

Coldea și Dumbravă au respins în trecut acuzațiile DNA și au acuzat-o pe Mihaela Iorga Moraru, procurorul de caz, de lipsă de imparțialitate și de administrare de probe în afara cadrului legal.

Ulterior, în luna august, fostul prim-adjunct SRI, Florian Coldea, l-a atacat public pe Voineag pe care l-a acuzat că ar urmări să ”transforme dosarul Coldea într-un trofeu și într-un scut, pe care să îl invoce ca protecție pentru menținerea funcției și pentru reînnoirea mandatului”.

Atacul a venit la două zile după ce șeful DNA a declarat, într-un interviu la Aleph News, că ”a fost un dosar foarte greu de investigat”, dar că ”e o speță mult mai largă”, fiind o primă trimitere în judecată: ”Sunt niște disjungeri, sunt în lucru mai multe cauze care vizează mai multe infracțiuni”, a mai spus Voineag atunci.

Florian Coldea îl acuză pe șeful DNA și pe procurorul de caz de ”vânătoare de vrăjitoare”. Fostul prim-adjunct al SRI a declarat atunci, într-un comunicat transmis G4Media.ro, că ”nu s-a urmărit stabilirea adevarului faptic, ci demonstrarea a ceva ce nu există, așa-numitul „stat paralel”, la care pare să se raporteze inclusiv procurorul șef al DNA”.

Citește aici integral acuzațiile procurorilor DNA din rechizitoriu, inclusiv presupusa implicare a lui Dumbravă și Coldea în filajele unor magistrați, ce a declarat un judecător la DNA, dar și ce spune Coldea despre acuzații.

Omul de afaceri Cătălin Hideg a declarat într-un interviu difuzat în 24 aprilie 2024 la Realitatea PLUS că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut 600.000 de euro plus TVA pentru ”optimizarea” dosarului său de corupție aflat în instanță. Conform procurorilor, din suma de 100.000 de euro pe care omul de afaceri Cătălin Hideg le-ar fi dat-o lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, 20.000 de euro ar fi ajuns la avocatul Trăilă, iar restul de 80.000 de euro ar fi fost împărțită între Coldea și Dumbravă.

Florian Coldea a susținut, într-un punct de vedere transmis prin avocații săi la data de 19 iunie 2024, că în spatele scandalului se află „mogulii de presă” Sebastian Ghiță – România TV, Dan Voiculescu – Antena3 sau Maricel Păcuraru – Realitatea TV.

Hideg a fost condamnat în primă instanță la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false şi spălare de bani, într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro, primul caz investigat în România de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.