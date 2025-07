RECHIZITORIU / INTERCEPTĂRI: DNA îi acuză pe generalii SRI (r) Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă că ar fi fost implicaţi în filaje la adresa unor magistraţi / Coldea ar fi fost liderul „incontestabil” al grupului infracțional organizat împreună cu Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă / Fostul general SRI era numit “șeful cel mare”

UPDATE: DNA îi acuză pe generalii SRI (r) Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă că ar fi încheiat contracte cu firme de investigaţii şi ar fi fost implicaţi în culegere de informaţii şi filaje la adresa unor părţi adverse din litigii, experţi din dosare, avocaţi şi chiar magistraţi, totul pentru promovarea intereselor clienţilor lor, se arată în rechizitoriul generalilor consultat de G4Media.ro.

Una dintre companiile de investigaţii cu care ar fi încheiat contracte firmele de consultanţă ale lui Coldea şi Dumbravă este Sc Interdiligence SRL, se arată în documentul citat. Firma se numeşte acum Interdiligence Investigations şi îi are ca acţionari pe cetăţeanul american Charles Vernon Matthew din Olrano, Florida, şi pe cetăţăţenii români Marius Valeriu Ghiba şi Ovidiu-Andrei Susanu, ambii născuţi în Piatra Neamţ, cu domiciliu în Bucureşti.

ARTICOLUL INIŢIAL:

Procurorii DNA îl acuză pe fostul general SRI Florian Coldea de constituirea unui grup infracțional organizat, alături de un alt fost general SRI, Dumitru Dumbravă, și de avocatul Doru Trăilă. Scopul constituirii acestui grup ar fi fost, potrivit rechizitoriului DNA consultat de G4Media, “săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor”. Coldea și Dumbravă au respins în trecut acuzațiile DNA și au acuzat-o pe Mihaela Iorga Moraru, procurorul de caz, de lipsă de imparțialitate și de administrare de probe în afara cadrului legal.

Citește și:

CONTEXT

Omul de afaceri Cătălin Hideg a declarat într-un interviu difuzat în 24 aprilie 2024 la Realitatea PLUS că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut 600.000 de euro plus TVA pentru ”optimizarea” dosarului său de corupție aflat în instanță. Conform procurorilor, din suma de 100.000 de euro pe care omul de afaceri Cătălin Hideg le-ar fi dat-o lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, 20.000 de euro ar fi ajuns la avocatul Trăilă, iar restul de 80.000 de euro ar fi fost împărțită între Coldea și Dumbravă.

Florian Coldea a susținut, într-un punct de vedere transmis prin avocații săi la data de 19 iunie 2024, că în spatele scandalului se află „mogulii de presă” Sebastian Ghiță – România TV, Dan Voiculescu – Antena3 sau Maricel Păcuraru – Realitatea TV.

Hideg a fost condamnat în primă instanță la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false şi spălare de bani, într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro, primul caz investigat în România de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.

Care ar fi fost schema infracțională, potrivit DNA:

identificarea unor persoane fizice sau juridice ce întâmpinau probleme ce si-ar fi găsit rezolvarea prin influenta pe care inculpații o aveau în domeniile respective sau a unor persoane care doreau să își asigure protecția unor persoane influente,

înființarea de către inculpații Coldea Florian si Dumbravă Dumitru a unor societăți de consultanță prin intermediul cărora, raportat la notorietatea de care se bucură asociații/administratorii, pe de o parte să atragă posibilii clienți, iar pe de altă parte să creeze o aparență de legalitate activității desfășurate,

cooptarea unor case de avocatură sau a unor avocați care să încheie contracte de asistență juridică cu persoanele interesate să cumpere influență,

încheierea de contracte de consultanță pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse de inculpați pentru exercitarea influentei sau pentru ascunderea activității nelegale de consultanță juridică exercitată de către inculpatul Dumbravă Dumitru la solicitarea inculpatului Coldea Florian si cu sprijinul inculpatului Trăilă Doru – Florel,

cooptarea unor societăți de investigații prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile in cadrul cărora se acorda consultantă juridică, apropiații acestora, experți, avocați sau chiar magistrați.

“Probele administrate in cauză dovedesc in mod indubitabil că asocierea a avut la bază o structură ierarhică si un plan de acțiune determinat, in scopul obținerii de avantaje financiare”, se arată în rechizitoriul semnat de procuroarea Mihaela Iorga Moraru.

Potrivit rechizitoriului obținut de G4Media, “rolul inculpatului Coldea Florian de lider incontestabil al grupului a fost recunoscut atât de către membri grupării, respectiv de către inculpatul Dumbravă Dumitru si inculpatul Trăilă Doru – Florel, cât si de către persoanele care au aderat si respectiv au sprijinit activitatea grupării – inculpatul Tocaci Dan Victor, si respectiv de către persoanele care au fost racolate sau care au apelat la serviciile acesteia, precum Hideg Robertino – Cătălin sau Filip Robert – Dorin. Toți vorbesc despre Coldea Florian ca despre „șeful cel mare”, cel care hotărăște dacă un contract se încheie, dacă se mai derulează si condițiile in care se desfășoară”.

“Astfel, deși cu ocazia audierilor a negat existenta unui înțelegeri cu inculpații Coldea Florian și Dumbravă Dumitru, susținând că nu ținea legătura cu inculpatul Coldea Florian si că I-a întâlnit doar ocazional, in cadrul discuțiilor cu martorul Hideg Robertino – Cătălin, înregistrate în mediu ambiental de către acesta si puse la dispoziția organelor de urmărire penală, inculpatul Trăilă Doru – Florel vorbește despre un sistem decizional, despre o ierarhie si despre „șeful cel mare”.

„TRĂILă DORU-FLOREL: Dar ideea era următoarea, că eu am înțeles, sistemu’ lor de decizie este destul de centralizat, adică șeful cel mare el ia decizia, numai că, după aia, la implementare se ocupă ăia mici.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da. Aia e problema, că ei acum imi spun că. e șeful, DAN. M-am certat pe aicea, m-a certat că : „Bă , că ce…”, că a vorbit cu domnu’ general.

TRĂILA DORU-FLOREL: Cinc?

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: A vorbit cu domnu’ general.

TRAILA DORU-FLOREL: I-a dat si lor mesaj.

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Domnu’… așa și… Că să fac rost de bani. „De unde, mă, frate, 3 milioane? Bă, DANE, si oricum …[neinteligibil]…”. Eu plăteam, să zicem, poate, ceva la Fonduri, da’ rez… rămâneam descoperit in partea astalaltă. $i era ca si… Adică…

TRĂILÁ DORU-FLOREL: La care?

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Pentru mine … Aștia cu EPPO, cu fondurile…

TRĂIL Ă DORU-FLOREL: A! Cu prejudiciu’.

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Că eu am două plăți, una la dumneavoastră si una la prejudiciu.

TRAILA DORU-FLOREL: Da.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Dacă plăteam la prejudiciu, picam de rahat in partea asta la. la cabinet, adică e. $i plus că, oricum, nici nu aveam cum să rezolv. Nici într-o parte si in asta, adică ați văzut …[neinteligibil)… Si atunci cu ce să… nu știu ce să fac…

TRĂILA DORU-FLOREL: Bun! Acuma vă spun eu sincer: e o diferență majoră intre… onorariile noastre si prejudiciu.

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Da! Cum să…

TRAILA DORU-FLOREL: Primu’ e prejudiciu’. Acum sincer vă spun, fără nicio ezitare.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Bun! Deci, eu vă repet. Prioritatea dumneavoastră număru’ 1 e. sau banii dumneavoastră sunt partea de prejudicii, că noi mergem înainte. Adică n-am o problemă legată nici de 2 mi de …[neinteligibil)… cât o fiți așa, dacă obținem ceea ce ne interesează pe toți, si anume o soluție care pe dumneavoastră să vă avantajeze la maxim. La instanță mă refer . Eu mâine am o ședință iarăși cu dumnealui si o să mai stăm de vorbă si pe alte dosare si despre dumneavoastră. Eu mâine mă văd cu el. §i o să mai discut o dată. Ne-a dat nouă mesaj că a vorbit cu… cineva cu dumneavoastră, atâta mi-a zis.

HIDEG ROBERTINO-CATĂLIN: Cu mine?

TRĂILă DORU-FLOREL: Cu… V-a transmis un mesaj, ceva de genu’ ă sta.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da, că… am fost acuma înainte să… că a venit… am venit mai devreme si mi-a zis: „Vino mai devreme dacă vii acolo!”, aicea la – ce-i asta? – terasa asta.

TRĂILA DORU-FLOREL: A! Aici e o cafenea.

HIDEG ROBERTINO-CĂTÁLIN: Mda! Asta aicea. Da! §i a zis: „Vino un pic mai devreme!”, eram prin oraș si ,,…că vreau să-fi zic ceva, că a vorbit si…”. Era un pic supărat, într-adevăr, că nu reușim să plătim prejudiciu’, vă dați scama! …[oftează]… $i dacă n-am plătit nici lu’… Aicea, la ..[neinteligibil]… iară, cred că…

TRĂIL Ă DORU-FLOREL: Eu v-am spus de data trecută că.

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Nu conta situația si…

TRAILA DORU-FLOREL: Da.

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: De aia spun.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Reacția domnului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, asa, mai dintr-o bucată si care e obișnuit să dea dispoziții, din ce m-am prins cu si…

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Da.

TRĂILA DORU-FLOREL: ..ele trebuie executate. Cam așa vede lucrurile.

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Si…

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Că dacă ești sef toată viața…

HIDEG ROBERTINO-CATĂLIN: A! Să exe.. Mă execută, să-nțeleg? …[râde]…

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Nu, nu, nu. Dispozițiile să fie executate, nu oamenii. ..[râde)..

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da, da’ aicea înțeleg…

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Ce simpatic sunteți!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mi-ați zis la un moment dat că v-a zis să mă lăsați în pace, că.

să nu. Cum a zis? Să nu fiti nu stiu cum.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Ă… cumva, dar… ă. el e. V-am spus. E un om… e un om care e dintr-o bucată si asa e el învățat. Structurile militare sunt pe genu’ ăsta, de regulă, da.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Pe mine nu mă interesează si lucru’ ăsta, mă interesează data încasării de către dumneavoastră a banilor.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cât la sută . Da. 17. Bun! Am înțeles! Bun! Acum ziceți că .

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Fiți atent! Mâine eu vreau să mai am o discuție, să văd… pe dosaru’ dumneavoastră ce putem face, pentru că 23 mai, 23 mai.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Vă întâlniți cu amândoi sau…?

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Numai cu… Ardealul, direct….

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: A!

Potrivit DNA, interceptările din dosar ar arăta că Doru Trăilă “a susținut in mod explicit că echipa lor funcționa după modelul unei structuri militare, că inculpatul Coldea Florian era liderul si își impunea autoritatea in cadrul grupului, fiind cel care trebuia să își dea acordul cu privire la demersurile pe care le efectuau si care controla si partea financiară a activității, iar cu privire la fluxul informațional si comunicarea deciziilor in cadrul grupului a precizat că aveau loc întâlniri periodice cu inculpatul Dumbravă Dumitru care transmitea informații către inculpatul Coldea Florian si invers”.

La rândul său, susțin procurorii, “in cadrul discuțiilor cu martorul Hideg Robertino – Cătălin, inculpatul Tocaci Dan – Victor a invocat o relație de prietenie veche cu inculpații, exprimându-si in mod repetat devotamentul fată de acestia si sprijinul total”:

,…TOCACI DAN-VICTOR: CĂTĂLINE! CĂTĂLINE, te rog eu frumos, mi-am luat-o in bot si mi-o

iau. Ăștia. oamenii ăștia mă știu cu ei de 25 ani. Sunt prietenii mei. Cum ai fost si tu cu mine de am stat la pahar de șpriț si asta. Nu i-am rugat niciodată nimic, te-am rugat.. Am zis asta.. Am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele că m-am băgat in căcatul ăsta. Ai înțeles? Cea mai mare. Că am zis să te aju. Să te ajut, că. aia. M-ai înțeles? Nu vreau să fac… Eu te-am rugat frumos. M-ai făcut de căcat!

HIDEG ROBERTINO-CăTăLIN: Cine, mă, eu?

TOCACI DAN-VICTOR: Da, tu. Deci tot…

HIDEG ROBERTINO-CăTăLIN: Mă, esti tu sigur de ce zici?

TOCACI DAN-VICTOR: Da, eu sunt foarte sigur. Eu sunt foarte sigur. $i fi-am spus: acuma, pentru ei, eu m-arunc în fata mașinii. Pentru ei. Că eu știu cine sunt oamenii ăia. Eu știu cine sunt oamenii ăia.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂ LIN: Ce pot să spun?!

TOCACI DAN-VICTOR: ăia sunt oameni, au fost corecți si asta… §i am stat, m-am rugat de ei să te ajute, să preia cazul, să te preia avocatul, să te ia. că ai avut numai papagali. Să-fi preia cazul.M-am rugat de ei. $i au zis: „ Bine, mă, hai!”.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: …[neinteligibil]… de câteva ori….

TOCACI DAN-VICTOR: Ti-a promis cineva… Asa.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: ..să le spui că nu le pot plăti banii?”

Tot potrivit rechizitoriului, “sub aspectul structurii organizatorice a grupului si a modului de acțiune, relevantă este si declarația martorului Cocoru Dumitru, potrivit căreia relația cu firma SC Wise Line Consulting SRL, a fost initiată în ianuarie 2021 de către inculpatul Coldea Florian, care i-a spus că a discutat cu domnul Dumitru Dumbravă, că au stabilit să încheie un contract de consultanță si că urmează să fie contactat de către acesta”.

Care sunt acuzațiile procurorilor în acest caz:

COLDEA FLORIAN

constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 si 6 din Codul penal, in modalitatea constituirii grupului infracțional organizat, urmată de săvârșirea unor infracțiunii de corupție, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități si spălarea banilor

trafic de influentă prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000

complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități in formă continuată

spălarea banilor

DUMBRAVĂ DUMITRU

constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 si 6 din Codul penal

trafic de influentă

exercitarea fără drept a unei profesii sau activități in formă continuată

spălarea banilor

TRĂIL Ă DORU – FLOREL

constituirea unui grup infracțional organizat

trafic de influentă

complicitatea la infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități in formă continuată

spălarea banilor

TOCACI DAN – VICTOR

constituirea unui grup infracțional organizat

complicitate la trafic de influentă prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 291

În mai 2024, Coldea a petrecut 15 ore în fața procurorilor DNA care l-au audiat, apoi a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei, având un termen de 7 zile pentru plata sumei.

Aceeași măsură a fost dispusă și pentru generalul în rezervă Dumitru Dumbravă și pentru avocatul Doru Trăilă. Cei trei sunt acuzați, într-un dosar instrumentat de DNA, de trafic de influență și spălare de bani.

Conform surselor G4Media, din suma de 100.000 de euro pe care omul de afaceri Cătălin Hideg le-ar fi dat-o lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, 20.000 de euro ar fi ajuns la avocatul Trăilă, iar restul de 80.000 de euro ar fi fost împărțită între Coldea și Dumbravă.

Reamintim, Hideg a declarat într-un interviu difuzat în 24 aprilie la Realitatea Plus că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut 600.000 de euro plus TVA pentru ”optimizarea” dosarului său de corupție aflat în instanță.

Coldea, Dumbravă și Trăilă sunt acuzați de trafic de influență legat de cazul omului de afaceri Cătălin Hideg, condamnat în primă instanță într-un dosar al Parchetului European pentru fraude la achiziții efectuate în pandemie.

Mai precis, casa de avocatură a lui Doru Trăilă, pentru care oferă servicii de consultanță firmele lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, a încheiat un contract de 600.000 de euro cu Hideg pentru reprezentarea în instanță.

Din acești 600.000 de euro, Hideg a plătit efectiv 100.000 de euro către Florian Coldea, potrivit informațiilor G4Media.

Procurorii DNA susțin că avocatul Trăilă și consultanții Coldea și Dumbravă i-ar fi promis lui Hideg că în schimbul banilor îl ajută să obțină o condamnare cu suspendare și să îi fie ridicat controlul judiciar, potrivit informațiilor G4Media.

Hideg a fost condamnat însă cu executare în primă instanță și apoi a făcut denunț la DNA. La sediul DNA s-a aflat și Dan Tocaci în 2024, om de afaceri din anturajul celor trei și membru provizoriu în Consiliul de Administrație al companiei de salubritate Romprest.